به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» با مدیریت فیلمبرداری هادی بهروز اواخر شهریور ماه آغاز شد و اکنون به نیمه رسیده است.

این فیلم سینمایی تاکنون در لوکیشن‌های متفاوتی چون شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهر مریوان فیلمبرداری شده و گروه در روزهای آینده برای ثبت سکانس های مربوط به دوکوهه راهی شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان می‌شوند.

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب‌اله والی‌نژاد درباره حاج احمد متوسلیان است و بخش‌هایی متفاوتی از دوره‌های مختلف زندگی این فرمانده را به تصویر می کشد. هادی حجازی‌فر ایفاگر نقش اصلی فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» است و امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار و عماد محمدی از دیگر بازیگران اصلی این پروژه سینمایی هستند.

نام این فیلم سینمایی در ابتدا «کودکی ناتمام بود» که در نهایت نام آن به «ایستاده در غبار» تغییر کرد. همچنین برای سخت این فیلم سینمایی برای انتخاب بازیگران شخصیت هایی از جمله احمد متوسلیان، محسن وزوایی، محمد بروجردی و ابراهیم همت فراخوان عمومی داده شد.

احمد متوسلیان، فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله در هشت سال دفاع مقدس بود، وی یکی از ۴ دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان در سال ۱۳۶۱ است. عکاس این فیلم سحاب زریباف است.