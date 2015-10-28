۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۲

پروفایل ژنتیکی خانواده های مفقودین حادثه منا آماده شد

سازمان پزشکی قانونی کشور نمونه های ژنتیکی خانواده های مفقودین حادثه منا را تهیه کرده و تیم ۵ نفره سازمان پزشکی قانونی، منتظر صدور ویزا است تا برای تعیین تکلیف ساير مفقودین به کشور عربستان اعزام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان پزشکی قانونی برای مطابقت دادن پروفایل های ژنتیکی تهیه شده از خانواده مفقودین با پروفايل های ژنتيکی اجساد موجود در عربستان که توسط پزشکی قانونی عربستان تهیه شده، به اين كشور اعزام می شوند.

تعیین هویت اجساد مفقودین منوط به همکاری پزشکی قانونی عربستان و در اختیار قرار دادن پروفایل های ژنتیکی تهیه شده توسط این کشور به کارشناسان پزشکی قانونی ایران است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
