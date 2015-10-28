مردم رشت با پیکر شهید مدافع حرم وداع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم عزادار حسینی شامگاه چهارشنبه در حالی با پیکر مطهر شهید مدافع حرم «سجاد طاهرنیا» در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) سپاه قدس گیلان وداع کردند که خانواده این شهید بزرگوار نیز در مراسم حضور داشتند.

در این مراسم مسئول نمایندگی نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌های گیلان اظهار کرد: بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال از واقعه کربلا، هنوز افرادی هستند که به فریاد «هل من ناصر ینصرنی» پاسخ داده و در این راه جان خود را فدا کنند.

حجت‌الاسلام سعید مهدوی با اشاره به اینکه مجاهدت از مهمترین خصوصیات اهل ایمان است تاکید کرد: مومنان باید در صحنه حضور داشته و برای آرمان های دین تلاش کرده و از عزلت نشینی بپرهیزند.

وی افزود: متاسفانه جریانی راه افتاده که می خواهد مومنان را به سمت عافیت طلبی و پرهیز از مجاهدت سوق دهد از این رو لازم است برای مبارزه با این جریان همچون شهدا عمل گرا بوده و مجاهدت کنیم.

حجت‌الاسلام مهدوی ادامه داد: دفاع از حرم تنها دفاع از گنبد و بارگاه حضرت زینب(س) نیست بلکه دفاع از مرام ایشان و مکتب عاشورا است.

وی از شهید طاهرنیا به عنوان ادامه دهنده راه امام حسین(ع) یاد کرد و گفت: امثال این شهید راه امام حسین و یارانش را ادامه داده و کاری حسینی کردند و وظیفه ما این است که ادامه دهنده راه حضرت زینب(س) بوده و کاری زینبی کنیم.

مسئول نمایندگی نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌های گیلان با اشاره به اینکه جنگ ما تنها با یزیدیانی همچون داعش و تکفیری ها نیست تاکید کرد: جنگ ما جنگ با یزید باورها، یزید یاورها و یزید پرورهایی همچون رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس در خارج از مرزها و بزک کنندگان چهره استکبار در داخل کشور است.

وی افزود: شعار «مرگ بر آمریکا» نماد بارز نفی کدخداهای عالم است که برخی در کشور می خواهند چهره آن را بزرک کنند. از این رو ملت مسلمان باید با حضور حداکثری خود در مراسم ۱۳ آبان استکبار ستیزی خود را به منصه ظهور بگذارند.

حجت‌الاسلام مهدوی در ادامه با اشاره به تحریف واقعه عاشورا و معرفی چهره ای جدید از امام حسین(ع) به عنوان شخصی که اهل مذاکره است تصریح کرد: اولویت قیام عاشورا و فرهنگ زینبی ستیزه با استکبار بوده و این قیام استکبار ستیز نشان از منطق اهل بیت داشته که در این منطق جایی برای حضور کدخداهای عالم وجود ندارد.

وی همچنین با هشدار نسبت به تحریف سخنان امام راحل(ره) تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم هشدار داده اند باید با بصیرت کافی جلوی نفوذ آمریکا در کشور گرفته شود.

شهید سجاد طاهرنیا در شب عاشورای حسینی در دفاع از حرم حضرت زینب(س) توسط تکفیری‌ها از ناحیه پهلو مورد اصابت قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

از این شهید بزرگوار یک دختر ۴ ساله و یک پسر ۲۰ روزه به یادگار مانده است.