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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

عبادی‌زاده: بصیرت، مهم‌ترین سلاح در برابر جنگ روایت‌های دشمن است

عبادی‌زاده: بصیرت، مهم‌ترین سلاح در برابر جنگ روایت‌های دشمن است

کیش - نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تأکید بر نقش فرهنگ عاشورا و اربعین در آگاهی‌بخشی، گفت: بصیرت، تبیین حقیقت و مقابله با جنگ روایت‌های دشمن، مهم‌ترین رسالت پیروان مکتب امام حسین (ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده با بیان اینکه امروز مردم ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی در برابر جنگ روایت‌ها و توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند، اظهار کرد: همراهی خاندان امام حسین (ع) در سفر کربلا بخشی از تدبیر الهی بود و حوادث پس از عاشورا نشان داد که رسالت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) رساندن پیام قیام حسینی و جلوگیری از تحریف حقیقت عاشورا بود.

وی افزود: اگر پیام‌رسانی اهل‌بیت (ع) پس از عاشورا نبود، نهضت امام حسین (ع) در کربلا محدود می‌ماند، اما خطبه‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) چهره واقعی حکومت بنی‌امیه را آشکار کرد و فرهنگ اربعین حسینی را به مکتبی برای آگاهی‌بخشی و روشنگری تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با استناد به فرازهایی از زیارت اربعین حسینی، تصریح کرد: امام حسین (ع) جان خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهل، گمراهی و انحراف نجات دهد و امروز نیز مهم‌ترین رسالت پیروان مکتب عاشورا افزایش بصیرت، تبیین حقیقت و مقابله با تحریف و جنگ شناختی دشمن است.

عبادی‌زاده با بیان اینکه دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به دنبال ایجاد تردید و انحراف در افکار عمومی است، تأکید کرد: جامعه‌ای که از بصیرت برخوردار باشد، اسیر جنگ روانی و تبلیغات دشمن نخواهد شد و می‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری پرده‌های جهل را کنار زدند، امروز نیز رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی وظیفه دارند با جهاد تبیین حقیقت را برای جامعه روشن کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به نقش مردم در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه نشان دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و فرهنگ عاشوراست و بصیرت مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهدافش به شمار می‌رود.

وی از حضور پرشور مردم کیش در آیین‌های شبانه قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از وفاداری مردم به مکتب امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و ولایت دانست.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ اربعین حسینی فرهنگ ایثار، آگاهی، مقاومت و جهاد تبیین است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از این مکتب در برابر جهل، تحریف و جنگ رسانه‌ای دشمن ایستاد و پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

کد مطلب 6907377

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