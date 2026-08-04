به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده با بیان اینکه امروز مردم ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی در برابر جنگ روایتها و توطئههای دشمن ایستادهاند، اظهار کرد: همراهی خاندان امام حسین (ع) در سفر کربلا بخشی از تدبیر الهی بود و حوادث پس از عاشورا نشان داد که رسالت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) رساندن پیام قیام حسینی و جلوگیری از تحریف حقیقت عاشورا بود.
وی افزود: اگر پیامرسانی اهلبیت (ع) پس از عاشورا نبود، نهضت امام حسین (ع) در کربلا محدود میماند، اما خطبههای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) چهره واقعی حکومت بنیامیه را آشکار کرد و فرهنگ اربعین حسینی را به مکتبی برای آگاهیبخشی و روشنگری تبدیل کرد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با استناد به فرازهایی از زیارت اربعین حسینی، تصریح کرد: امام حسین (ع) جان خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهل، گمراهی و انحراف نجات دهد و امروز نیز مهمترین رسالت پیروان مکتب عاشورا افزایش بصیرت، تبیین حقیقت و مقابله با تحریف و جنگ شناختی دشمن است.
عبادیزاده با بیان اینکه دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای به دنبال ایجاد تردید و انحراف در افکار عمومی است، تأکید کرد: جامعهای که از بصیرت برخوردار باشد، اسیر جنگ روانی و تبلیغات دشمن نخواهد شد و میتواند حق را از باطل تشخیص دهد.
وی ادامه داد: همانگونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری پردههای جهل را کنار زدند، امروز نیز رسانهها، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی وظیفه دارند با جهاد تبیین حقیقت را برای جامعه روشن کنند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به نقش مردم در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی، گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه نشان دهنده پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب و فرهنگ عاشوراست و بصیرت مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهدافش به شمار میرود.
وی از حضور پرشور مردم کیش در آیینهای شبانه قدردانی کرد و این حضور را جلوهای از وفاداری مردم به مکتب امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و ولایت دانست.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ اربعین حسینی فرهنگ ایثار، آگاهی، مقاومت و جهاد تبیین است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از این مکتب در برابر جهل، تحریف و جنگ رسانهای دشمن ایستاد و پیام عاشورا را به نسلهای آینده منتقل کرد.
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