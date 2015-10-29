۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

«اردوغان» هشدار داد؛

برای مقابله با کردهای سوریه از کسی اجازه نمی‌گیرم

رئیس جمهوری ترکیه از سیاست آمریکا مبنی بر تجهیز کردهای سوریه انتقاد کرد و مدعی شد که از هیچ تلاشی برای سرکوب آنها خودداری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه طی اظهاراتی تاکید کرد که دولت آنکارا هرچه که لازم باشد انجام خواهد داد تا مانع از استقلال کردهای سوری مورد حمایت آمریکا در شهر «تل ابیض» واقع در مرز ترکیه شود و در این راستا حتی از تشدید اقدامات نظامی علیه آنها فروگذار نخواهد کرد.

اگرچه دولت آنکارا اخیرا به ائتلاف هوایی آمریکا ملحق شده است، با این حال حمایت از نیروهای کرد حزب متحد دموکراتیک را که در شمال سوریه علیه نیروهای داعش می جنگند به دلیل برخورداری از تمایلات استقلال طلبانه، خطری برای تمامیت ارضی ترکیه تلقی می کند.

ناگفته نماند پس از آنکه شاخه نظامی حزب متحد دموکراتیک علیرغم هشدار آنکارا از غرب رود فرات عبور کرد، جنگنده های ترکیه دو بار مواضع آنها را بمباران کردند.

در همین راستا، اردوغان خطاب به کردهای سوریه اظهار داشت: این حملات را به منزله یک هشدار تلقی کنید. به خودتان بیاید و بدانید که اگر به اقدام مشابهی دست بزنید ترکیه (برای نشان دادن واکنش) منتظر اجازه هیچکس نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: ما قاطعانه با هر تهدید داخلی یا خارجی که در امتداد مرزهای سوریه متوجه ترکیه باشد مقابله می کنیم.

اظهارات اخیر اردوغان در حالی ایراد شد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را در زمره گروه های تروریستی به شمار می آورند و از حملات ترکیه علیه آنها حمایت می کنند حال آنکه عدم اتخاذ رویکرد مشابه نسبت به حزب متحد دموکراتیک (پی وای دی) با انتقاد شدید دولت آنکارا مواجه شده است.

اردوغان مدعی است که ۱۴۰۰ نفر از اعضای پ ک ک هم در کنار شاخه نظامی حزب متحد دموکراتیک در سوریه فعالیت دارند.

مریم خرمایی

