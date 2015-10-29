۲۸۰ راهدار در گردنه های خراسان شمالی مستقر شدند

علی پرتونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، گردنه ها و راه های مواصلاتی مرتفع در خراسان شمالی طی روزهای جمعه تا دوشنبه برفی می شوند افزود: ۲۸ اکیپ راهداری هم اکنون در تمامی گردنه های استان مستقر هستند تا در صورت بارش برف اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: با توجه به گزارش هواشناسی اغلب راه های مواصلاتی که در ارتفاعات استان قرار دارد به دلیل ورود سامانه بارانی و برفی به استان لغزنده خواهد بود.

به گفته وی علاوه بر این اکیپ ها ۳۰ دستگاه خودروی سبک نیز درمناطق برفگیر اقدام به گشت زنی می کنند تا در در صورت بروز مشکل برای خودروهای گذری اقدام به خدمت رسانی کنند.

پرتونیا تعداد ماشین آلات راهداری را نیز ۲۶۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: تعداد ۲۸۲ نفر راهدار نیز به صورت فعّال و آماده در راهدارخانه های استان مستقر خواهند بود.

خراسان شمالی حدود شش هزار کیلومتر راه مواصلاتی اصلی و روستایی دارد که قطب گردشگری شمال کشور را به پایتخت معنوی ایران مرتبط می کند.