آب شرب شهر ایلام وصل شد/هیچ مشکل بهداشتی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوند عصر شنبه در بازدید از تصفیه خانه شهر ایلام اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده هم اکنون آب شرب شهر ایلام وصل شده و هیچ گونه مشکلی بهداشتی در آب نیز وجود ندارد.

وی عنوان کرد: بر اثر سیل بیش از ۵۰ درصد از مردم شهر ایلام با قطعی آب مواجه شدند که با تلاشهای صورت گرفته این مشکل هم اکنون رفع شده است.

بیرانوند اظهار داشت: متاسفانه بر اثر سیل خسارتهای زیادی به تاسیسات، شبکه توزیع و چاه های آب شهر ایلام وارد شده است که مسئولان در حال رفع این مشکلات هستند.

مدیر عامل شرکت و آب فاضلاب شهری استان ایلام افزود: هم اکنون یک هزار لیتر آب در ثانیه وارد شبکه توزیع می شود که حتی بیشتر از فصل تابستان است.

در همین ارتباط راضی ناصری فر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز اظهار داشت: آب شرب ایلام از نظر بهداشتی هیچ گونه مشکلی ندارد و در صورت کدر بودن آب شهروندان حتما با بهداشت استان تماس بگیرند تا کارشناسان آب را آزمایش کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون مناطقی هم که از آب شرب برخوردار نیستند با تانکرهای آب زیر نظر بهداشت استان آبرسانی سیار انجام می شود.