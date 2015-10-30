ابهت دروغین آمریکا شکسته شده است/نباید به یزیدیان زمان دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر خورموج با توصیه به رعایت تقوای الهی در همه شونات زندگی، به سالروز شهادت حسین فهمیده اشاره کرد و گفت: شهید فهمیده دانشآموز ۱۳ سالهای بود که امام راحل (ره) آن را رهبر امت معرفی کرد و امروز افتخار جامعه دانش آموزان است.
امام جمعه خورموج افزود: در دوران دفاع مقدس ۳۶ هزار دانشآموز جان خودشان را در راه انقلاب فدا کردند و شهید فهمیده بهترین الگو برای دانش آموزان است.
وی با بیان اینکه سه مناسبت ضد استکباری در ۱۳ آبان وجود دارد، تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای ۴۲ و ۴۳ امام افشاگری کرد که این موضوع منجر به تبعید وی شد؛ هر چند این تبعید منشا خیرات و باعث پیروزی انقلاب اسلامی و الگویی برای محرومین عالم مسلمانان شد.
مصلح به دومین مناسبت نیز اشاره کرد و یادآور شد: هجوم ماموران شاه ستمگر به دانش آموزان و دانشجویان در سال ۵۷ که به همین مناسبت روز دانشآموز نامگذاری شد.
وی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ که به فرموده امام خمینی(ره)انقلاب دوم است را به عنوان سومین مناسبت ضد استکباری عنوان کرد.
مصلح همچنین به روز فرهنگ عمومی نیز اشاره کرد و گفت: دشمنان با هجمههای فرهنگی قصد براندازی خانوادهها و نظام دارند که باید بیش از پیش هوشیار بود.
وی در پایان نیز از دست اندرکاران برگزاری مراسم باشکوه شهدای شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
ابهت دروغین آمریکا شکسته شده است
حجتالاسلام سید عبدالحسین حسینی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: در طول تاریخ بعضی مغرضانه قصد تحریف واقعه عاشورا داشتهاند اما امام حسین در شعارهایش راه را بر شبههها بستهاند که الان بعد از هزار و ۴۰۰ سال خدشهای بر فلسفه و انگیزه قیام آن حضرت وارد نمیشود.
امام جمعه موقت عسلویه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر مهمترین هدف قیام عاشورا بود، اضافه کرد: بدعتها و تحریفهایی که در دوران معاویه در دین اسلام ایجاد شده بود، باعث شد که امام حسین قیام کند.
وی بیان کرد: موروثیکردن خلافت، جعل حدیث برای خلافت بنیامیه، تعیین یزید به عنوان خلیفه و جانشین خود بر خلاف پیمان صلح با امام حسن، نمونههایی از بدعتهای معاویه بود که دین را به بازی گرفته بود و با مقدسات بازی میکرد.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به روز ۱۳ آبانماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار، اضافه کرد: در این روز ابهت ابرقدرتی و دروغین آمریکا شکست و جوانان پیرو خط امام انقلاب دوم را رقم زدند.
وی با بیان اینکه امام هیچگاه از شعار مبارزه با آمریکا کوتاه نیامد، ادامه داد: کسانی که خط امام را تحریف میکنند طومار نابودی خودشان را میپیچند. آمریکا امروز مصداق شمر و یزید است و نباید به آنان دست داد.
امام جمعه موقت عسلویه افزود: بعضی به امان نامه آمریکا و اوباما شمر زمانه دل خوش کردهاند؛ نباید به دشمن لبخند زد و باید قدرت نشان داد.
وی گفت: امروز سپاه با افزایش توان نظامی و همین انبارهای موشکی زیر زمینی نماد قدرت ملت ایران است و لرزه بر اندام دشمن انداخته است و ایمان به خدا باعث شده ما از هیچ ابرقدرتی نترسیم. پیام عاشورا این است که نباید به یزیدیان زمان دست داد.
باغشهریهای دشتستان ساماندهی شود
حجتالاسلام حسن مصلح نیز در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به روز سیزدهم آبانماه اظهار داشت: سه واقعه مهم یعنی تبعید امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و سالروز مبارزه با استکبار جهانی در این روز وجود دارد.
امام جمعه برازجان با اشاره به اینکه همه کشورهای ضد استکباری شعار مرگ بر آمریکا را همواره ادامه میدهند، اضافه کرد: آمریکا همیشه خوی استکباری و جنگافروزی دارد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا تروریستپرور و مدعی دروغین دموکراسی است، ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که انتظار میرود مردم حضوری گسترده داشته باشد.
حجتالاسلام مصلح با اشاره به تلاش دشمن برای نفوذ به کشور از راههای گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: خطرناکترین نفوذ در بخش فرهنگی است که باید هوشیار باشیم.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت باغ شهریهای دشتستان، اضافه کرد: قبل از ایجاد باغشهریها باید از ایجاد آنها جلوگیری میشد؛ خیلی از زمینها، سنگلاخ و غیر قابل استفاده بودند که با هزینه زیادی قابل استفاده شدهاند و با این هزینهها تخریب آنها صلاح نیست.
امام جمعه عسلویه با بیان اینکه برخی باغشهریها تخریب شده است، بیان کرد: ساماندهی باغشهریها باید جایگزین تخریب شود.
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