مقابله با استکبار هدف انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با بیان اینکه مقابله با استکبار و حمایت از مظلوم هدف انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی به پیروزی رسید تا دست مستکبران و غارت گران را از ثروت های این کشور کوتاه کند.

وی افزود: مقابله با ظالمان و استکبار از اهداف انقلاب اسلامی است و استکبار ستیزی در قرآن بسیار مود تاکید قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز ۱۳ آبان، عنوان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باید باید پر شور تر از سال های گذشته برگزار شود و همه قشر های جامعه به ویژه دانش اموزان و دانشجویان حضور پررنگ تری در این راهپیمایی داشته باشند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه اذعان داشت: حادثه منا یکی از تلخ ترین حادثه ها در تاریخ حج است که ایجاد شده است و ضرورت دارد که مسببان اصلی این حادثه شناسایی شود و با انها برخورد شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: یکی از بهترین اقدامات فرهنگی که در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، برپایی نمایشگاه کتاب است که در این نمایشگاه کتاب ناشران کشوری حضور دارند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب و ارائه جدید ترین کتاب ها در این نمایشگاه نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش رسانه مطالعه در استان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: همه باید از این فرصت به دست امده استفاده کنند و از این نمایشگاه بازدید کنند و تلاش کنند با خرید کتاب در مسیر افزایش آگاهی جامعه گام برداشته شود.