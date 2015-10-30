اجماع در مورد سوریه ای متحد با رهبری سکولار/ اسد جزو توافق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان امروز گفت: شرکت کنندگان در گفتگوهای سوریه در خصوص سرنوشت بشار اسد توافق نکردند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در گفتگوهای سوریه در خصوص تلاش برای شکل گیری یک سوریه متحد و تحت رهبری سکولار، توافق کردند.

وزیر خارجه آلمان افزود: شرکت کنندگان در گفتگوهای سوریه خواهان تلاش برای دستیابی به آتش بس ملی یا منطقه ای طی هفته های آینده هستند.

به گزارش مهر، مذاکرات صلح سوریه با مشارکت 20 کشور جهان از جمله ایران، عربستان، روسیه و آمریکا در وین اتریش برگزار شد و مقرر شد ادامه آن دو هفته بعد برگزار شود.

