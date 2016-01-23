شرط معارضان سوری برای مشارکت در مذاکرات صلح ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مخالفان حکومت سوریه با متهم کردن روسیه به دیکته کردن نظر خود در مذاکرات صلح خواستار توقف حملات این کشور به مواضع تروریست ها در سوریه شدند.

به گفته معارضان سوری روسیه به عنوان حامی بشار اسد قصد دارد به هر نحوی شده در تعیین نمایندگان اپوزیسیون نقش داشته باشد و به رغم چنین اوضاعی احتمال داده می‌شود که مذاکرات صلح سوریه دوباره به تعویق بیفتد.

این در حالی است که تلاش‌ها برای ادامه مذاکرات صلح در سوریه به‌رغم احتمال تاخیر آن ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در همین راستا وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. به گفته دیپلمات‌ها تلاش می‌شود نشست سوریه در روز دوشنبه ۲۵ ژانویه برگزار شود تا زمینه برای تشکیل یک دولت انتقالی و برگزاری انتخابات فراهم آید. آخرین دور مذاکرات دو سال پیش در ژنو برگزار شد اما بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت.

در این میان «احمد فوزی» سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید مذاکرات صلح سوریه به دلیل عدم تفاهم بر سر تعیین نمایندگان مخالفان سوری به تاخیر خواهد افتاد. مذاکرات صلح قرار بود روز دوشنبه ۲۵ ژانویه در ژنوسوئیس برگزار شود.

بیشترین اختلافات بر سر ترکیب هیات مذاکره‌کننده مخالفین سوری با حکومت سوریه است. طرفین بر سر ترکیب این هیات تفاهم ندارند. به رغم آن «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است که این مذاکرات روز چهارشنبه و یا پنجشنبه می‌تواند آغاز شود.

اما جورج صبرا، سیاستمدار سوری که به عنوان رئیس هیئت نمایندگی شورای اپوزیسیون سوریه انتخاب شده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه، روسیه را متهم کرده است که قصد دارد خواست خود را به هرقیمتی به کرسی بنشاند. صبرا از حکومت بشار اسد و روسیه خواست، بی‌درنگ به بمباران‌های هوایی خود علیه مواضع شورشیان پایان دهد.

مشکل دیگر مذاکرات صلح مشارکت گروه‌های افراطی است که مسکو و حکومت سوریه آنها را از جمله گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند. نقش حزب کردی «حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه» (PYD) نیز یکی از موارد اختلاف روسیه با مخالفین بشار اسد است.

روسیه قصد دارد که این گروه کردی نیز بر سر میز مذاکره صلح در سوریه حضور یابد. اما مخالفان بشار اسد این حزب کردی را به عنوان یک حزب اپوزیسیون و مخالف بشار اسد تلقی نمی‌کنند.