۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۶

درگیری در یک روستای اسفراین جان جوانی را گرفت

اسفراین – درگیری چند جوان در یکی از روستاهای شهرستان اسفراین منجر به مرگ یکی از آنان شد و پرونده جدیدی را روی میز دستگاه قضایی گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چند جوان در روستای برج شهرستان اسفراین که مشغول بازی والیبال بودند، به دلایل نامعلومی با یکدیگر درگیر شده که در این میان یکی از آنان به وسیله شیئ برنده به شدت مصدوم و روانه بیمارستان می‌شود، اما به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان امام خمینی این شهر، جان خود را از دست می‌دهد.

گزارشات محلی حاکی از این است که در رابطه با این نزاع دسته جمعی، سه نفر از عوامل درگیری از سوی نیروی انتظامی دستگیرشده‌اند.

پرونده مرگ این جوان ۳۱ ساله اسفراینی، علل درگیری و مرگ وی هم اکنون از سوی دستگاه قضایی در دست بررسی است.

 

 

