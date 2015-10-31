بهروز افخمی از «هفت» گفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی سردبیر و کارگردان برنامه «هفت» امروز شنبه نهم آبان با حضور در خبرگزاری مهر به پرسش‌هایی پیرامون برنامه «هفت» که تاکنون چهار قسمت از آن روی آنتن شبکه ۳ سیما رفته است، پاسخ داد.

وی در این گفتگو به سابقه خود در حوزه برنامه های تلویزیونی اشاره کرد و صدا و سیما را خاستگاه خود نامید که از سال ۵۴ به استخدام این سازمان درآمده است و در این سال ها همیشه در تعامل با صداوسیما بوده است.

افخمی در این گفتگو بیان کرد که در این سال ها هیچ گاه از تلویزیون دور نبوده است. وی زمانی در دهه شصت به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک فعالیت داشته و یا سریال «کوچک جنگلی» را کارگردانی کرده است.

وی در بخشی از سخنان خود به تأثیرگذاری رسانه‌ای چون تلویزیون در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی در جهت پرورش نیروها و مدیران فرهنگی اشاره کرد.

این کارگردان سینما درباره اینکه برنامه «هفت» چگونه می تواند در احیای سینمای ایران موفق عمل کند، توضیح داد: اگر یک برنامه تلویزیونی تأثیرگذار باشد می‌تواند به حل مشکلات سینمای ایران و احیای آن کمک کند.

افخمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره گفتگوهای برنامه و دلیل تولیدی بودن «هفت» بیان کرد: «هفت» اصرار دارد تولیدی بماند تا مسایل را با افراد مختلف به شکل جدی و با فضای کافی طرح کند و پاسخ فرد مهمان را نه به عنوان یک واکنش لحظه ای بلکه به عنوان یک راه حل دریافت کند. قصد برنامه این است که افراد دعوت شده به برنامه را به مشارکت در حل بحران سینمای ایران وادار کند و قرار نیست مچ کسی گرفته شود.

مشروح این گفتگو در روزهای آینده منتشر می شود.