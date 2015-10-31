به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری کرمانشاه برگزار شد، نقش پنج سازمان و دستگاه را در تنظیم بازار نقش بسزا و بسیار مهمی دانست و گفت: صنعت، معدن، تجارت و اتاق اصناف دستگاه هایی هستند که در سه حوزه تامین، توزیع و نظارت بر کالا نقش بسیار موثری دارند.

وی نقش رسانه ها را نیز به عنوان یک منبع مهم در بحث اطلاع رسانی به مردم نقشی تاثیرگذار در تنظیم بازار دانست که می تواند در بحث آگاهی مردم نسبت عدم خرید کالاهای قاچاق و تقلبی و هم چنین پیشگیری از التهاب های ایجاد شده در فضای کسب و کار بسیار کمک کننده باشد.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه مردم را نیز رکن چهارم در نظارت بر بازار دانست که می توانند به صورت مستمر بر تولید، تامین و توزیع کالاها در بازار نظارت کنند.

وی سازمان تعزیرات حکومتی را پنجمین سازمان موثر در بحث تنظیم بازار برشمرد که می تواند با برنامه ریزی و اجرای درست آن اقدامات پیشگیرانه را در بروز تخلف اعمال و مانع از بروز آن شود.

عدالتخواه تاکید کرد: تعزیرات حکومتی با حضور به موقع در بازار و رسیدگی به شکایات مردمی می تواند مانع از جولان سودجویان در بازار شود و حضور به موقع آن در این زمینه بسیار نقش آفرین خواهد بود.

وی در پایان گفت: برای جلوگیری از بروز تخلفات در حوزه بازار و فرصت ندادن به سودجویان باید نبض بازار و کنترل قیمت ها در دست تعزیرات حکومتی باشد.