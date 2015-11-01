به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر پرویزی شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت: با درک شرایط کنونی کشور و میراث به جا مانده از دولت گذشته، مسئولان دستگاههای اجرایی استان باید با حداقل های موجود، نیازهای بهداشتی، آموزشی و سایر نیازهای جامعه را تامین کنند.

وی افزود: در راستای توسعه خراسان شمالی سند آمایش سرزمین با بهره گیری از پیشنهادات و نظرات ارزنده مدیران دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شده است.

نماینده عالی دولت با تاکید بر ارتقاء زیرساخت های توسعه ای و ایجاد توازن منطقه ای اظهار کرد: علاوه براین تامین نیازهای اولیه مردم در بخش های مختلف از اولویت های دولت تدبیر و امید است که باید به آن توجه کرد.

وی خواستار توجه و اهتمام ویژه مدیران دستگاههی اجرایی در راستای ارائه خدمت بیشتر به مردم شد و گفت: شرایط موجود نشان می دهد که وضعیت کشور به ویژه در بخش اقتصادی رو به بهبود است و این امر نوید بخش روزها و آینده خوبی برای کشوراست.

پرویزی در ادامه به موضوع اعتبارات سال جاری دستگاههای اجرایی پرداخت و افزود: ۶۰ درصد اعتبارات دستگاهها بر اساس نیازها و اولویت های تعیین شده در اختیار دستگاهها قرار می گیرد و مانده این اعتبارات تا پایان سال جاری تعیین تکلیف می شود.

وی به سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان هم این نوید را داد که با پذیرش قطعی بانک صادرات در مورد مطالبات سپرده گذاران، از این پس این بانک پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود.

پرویزی اظهار امیدواری کرد که با این اتفاق خوب، و احقاق حقوق سپرده گذاران این موسسه، شاهد آرامش بیشتر مردم در بخش اقتصادی و سپرده گذاری باشیم.

اهتمام خراسان شمالی به تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین

در ادامه این جلسه سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی نیز تلاش برای رسیدن به میانگین کشوری در توازن منطقه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه ریزی و مدیریت صحیح پروژه ها از اولویت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

مجید پورعیسی با اشاره به تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین در این استان وافزود: نبود سند آمایش منسجم و منظم یکی از مشکلات اساسی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به طولانی شدن تهیه سند آمایش سرزمین به دلیل نبود اطلاعات مسند و به روز، افزود: خراسان شمالی از جمله استانهایی است که به تهیه و تدوین این سند اهتمام جدی داشته و در راستای تحقق آن تلاش کرده است تا سندی را تهیه و تدوین کند که با تغییر دولت ها، سند دچار آسیب و تغییر نشود.

توجه به راه اندازی واحدهای فراوری محصولات کشاورزی در خراسان شمالی

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز دراین جلسه، طرح آمایش سرزمین را در راستای برنامه های کلان استان از جمله بخش سفر و گردشگری استان بسیار موثر خواند و گفت: با اجرای این طرح قابلیت های استان در بخش های مختلف به طور متوازن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد حسین علی نیا در ادامه خواستار سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی در استان شد و گفت: نبود واحدهای فراوری موجب شده تا محصولات این استان برای فراوری به خارج از استان صادر و بنام استان فراوری کننده وارد بازار شود.

وی اظهار امیدواری کرد که اجرای طرح سند آمایش سرزمین به عنوان یکی از توان‌ها و قابلیت‌های این سند، بتواند موجب تبدیل‌شدن توسعه استان از محوری به پهنه‌ای شود.