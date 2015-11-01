کولاک برف در ارتفاعات البرز/اعلام شرایط جوی محور چالوس

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: دمای هوا در استان البرز امروز و فردا، دوشنبه یازدهم آبان کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی در ادامه با اعلام شرایط جوی شهرستان کرج، گفت: هوای کرج امروز یکشنبه دهم آبان نیمه‌ابری تا ابری در پاره ای از نقاط مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه برای کرج بارش باران و وزش باد شدید را پیش‌بینی کرد.

مه غلیظ و شرایط لغزنده در محورهای کوهستانی البرز

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جاده‌­های كوهستانی استان البرز مه غليظ و شرايط لغزنده به سبب بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان توصیه کرد: با توجه به انتظار رخداد شرايط مخرب جوی تمهيدات لازم برای حفظ ايمنی به كار گرفته شود.

وی کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان کرج را به ترتیب ۴ و ۱۲ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: دمای هوا نسبت به‌روز گذشته ۲ درجه کاهش داشته است.

اطلاعیه هواشناسی استان البرز

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی محور چالوس را اعلام کرد و گفت: شرایط جوی این محور از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح امروز، یکشنبه، نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف و با وزش باد بود ماکزیمم سرعت باد در این محور ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش‌شده .است

وی شرایط جوی محور چالوس از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر امروز، یکشنبه را نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران و وزش باد اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۴۳ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است؛ از روز گذشته به‌طور موقت از شدت ناپايداري­های جوی كاسته می‌شود ولی مجدد از بعدازظهر روز گذشته با تقويت سامانه پرفشار سطح زمين در نوار شمالی كشور و عبور تدريجی ناوه موج تراز ميانی جو تا روز دوشنبه در استان البرز بارش متناوب باران، بعضی ساعات مه‌آلود، وزش بادهای لحظه‌ای شديد در ارتفاعات استان بارش برف و در برخی مناطق آن در روز يكشنبه (امروز) كولاك برف پيش‌بينی می‌شود.