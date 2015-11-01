به گزارش خبرنگار مهر، گریم تئاتر ایران طی چند سال اخیر با هنرمندان مستعدی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، توانسته جایگاه قابل توجهی را در عرصه تئاتر ایران و حتی در عرصه بین‌المللی تئاتر به خود اختصاص دهد. موفقیت آثار ایرانی بهره‌مند از گریم‌های هنرمندانه و تأثیرگذار در رقابت با آثار بین‌المللی حاضر در چند دوره اخیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مؤید این جایگاه است.



متأسفانه علیرغم تأثیرگذاری و پیشرفت گریم در تئاتر ایران، هیچگاه ارزش‌گذاری مناسبی از سوی برگزار کنندگان بزرگترین رویداد بین‌المللی تئاتر ایران برای این گرایش تئاتری وجود نداشت و علیرغم تحسین داوران بین‌المللی حاضر در جشنواره، جایگاهی برای گریم تئاتر ایران در نظر گرفته نشد.



البته دوره سی و سوم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای توجه به گریم و طراحی لباس تئاتر وارد عمل شد اما این اقدام در بخش نهایی و رقابت جشنواره کم رنگ شد.



اما در دوره سی و چهارم جشنواره تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی، جایزه گریم در این دوره از جشنواره لحاظ می‌شود و گریمورهای تئاتر هم می‌توانند در کنار دیگر گرایش‌های تئاتری، در بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه ایران جشنواره با آثار داخلی و خارجی به رقابت بپردازند.