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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

با موافقت دبیر جشنواره

گریمورها وارد رقابت در بخش بین‌الملل و ایران تئاتر فجر شدند

گریمورها وارد رقابت در بخش بین‌الملل و ایران تئاتر فجر شدند

طبق موافقت دبیر سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جایزه گریم نیز به بخش جوایز مسابقه بین‌الملل و مسابقه ایران این دوره از جشنواره افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گریم تئاتر ایران طی چند سال اخیر با هنرمندان مستعدی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، توانسته جایگاه قابل توجهی را در عرصه تئاتر ایران و حتی در عرصه بین‌المللی تئاتر به خود اختصاص دهد. موفقیت آثار ایرانی بهره‌مند از گریم‌های هنرمندانه و تأثیرگذار در رقابت با آثار بین‌المللی حاضر در چند دوره اخیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مؤید این جایگاه است.

متأسفانه علیرغم تأثیرگذاری و پیشرفت گریم در تئاتر ایران، هیچگاه ارزش‌گذاری مناسبی از سوی برگزار کنندگان بزرگترین رویداد بین‌المللی تئاتر ایران برای این گرایش تئاتری وجود نداشت و علیرغم تحسین داوران بین‌المللی حاضر در جشنواره، جایگاهی برای گریم تئاتر ایران در نظر گرفته نشد.

البته دوره سی و سوم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای توجه به گریم و طراحی لباس تئاتر وارد عمل شد اما این اقدام در بخش نهایی و رقابت جشنواره کم رنگ شد.

اما در دوره سی و چهارم جشنواره تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی، جایزه گریم در این دوره از جشنواره لحاظ می‌شود و گریمورهای تئاتر هم می‌توانند در کنار دیگر گرایش‌های تئاتری، در بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه ایران جشنواره با آثار داخلی و خارجی به رقابت بپردازند.

کد مطلب 2954830
فریبرز دارایی

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