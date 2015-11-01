  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۶

علیرضا اسدی:

منافع ملی برای من در اولویت است/ نمی خواهم جوابی به کی روش بدهم

منافع ملی برای من در اولویت است/ نمی خواهم جوابی به کی روش بدهم

دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نمی خواهد در حضور کفاشیان پاسخی به کی روش بدهد گفت: برای من منافع ملی در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی عصر امروز به خبرنگاران حاضر در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: بنده قبلا حرف‌هایم را در این مورد زده‌ام. نمی‌خواهم در حضور کفاشیان صحبت کنم حفظ احترام کفاشیان واجب است. با او مشورت می‌کنم تا باری برای فدراسیون ایجاد نکنم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از امکاناتی که کی روش خواسته بود را برای ایشان فراهم کردید گفت: در این راستا ما دو جلسه با کی‌روش داشتم که یک جلسه با حضور کفاشیان بود و جلسه دوم جلسه رفع ابهام بود. بعد از آنهم دیگر جلسه ای نداشتیم.

علیرضا اسدی خاطرنشان کرد: برای بنده اولویت منافع ملی است. همه مسئولان فدراسیون باید بضاعتشان را به کار بگیرند تا تیم ملی موفق شود و دیگران هر برداشتی می‌کنند من مقصر نیستم. مشکلی با کفاشیان ندارم و تابع قوانین هستم.

کد مطلب 2955343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها