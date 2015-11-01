منافع ملی برای من در اولویت است/ نمی خواهم جوابی به کی روش بدهم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی عصر امروز به خبرنگاران حاضر در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: بنده قبلا حرف‌هایم را در این مورد زده‌ام. نمی‌خواهم در حضور کفاشیان صحبت کنم حفظ احترام کفاشیان واجب است. با او مشورت می‌کنم تا باری برای فدراسیون ایجاد نکنم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از امکاناتی که کی روش خواسته بود را برای ایشان فراهم کردید گفت: در این راستا ما دو جلسه با کی‌روش داشتم که یک جلسه با حضور کفاشیان بود و جلسه دوم جلسه رفع ابهام بود. بعد از آنهم دیگر جلسه ای نداشتیم.

علیرضا اسدی خاطرنشان کرد: برای بنده اولویت منافع ملی است. همه مسئولان فدراسیون باید بضاعتشان را به کار بگیرند تا تیم ملی موفق شود و دیگران هر برداشتی می‌کنند من مقصر نیستم. مشکلی با کفاشیان ندارم و تابع قوانین هستم.