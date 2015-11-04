به گزارش خبرنگار مهر، قصه، یکی از بهترین و موثرترین روشها برای آموزش و انتقال مفاهیم به کودکان است و چه خوب که پدر و مادرها، زمانی را به قصهگویی یا خواندن کتاب قصه برای بچههای خود اختصاص دهند.
«سرزمین قصهها» با عنوان فرعی «۴۰ قصه کودکانه برای ۱ تا ۶ سالهها» نوشته جان استیمسون با ترجمه فاطمه زرگری است که از سوی موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده؛ قصهها کوتاه و تصویری است تا حوصله بچههای کوچک سر نرود.
جملهها کوتاه است و روان. تصویرها شاد و رنگی و همه این موارد دست به دست هم میدهند تا این مجموعه قصهها برای خردسالان خواندنی باشد.
«سال و سام به خرید میروند، لنگه جوراب گمشده، کمک میخواهی، با دستت آن را بگیر، بوقلمونها، خوابم نمیآید، جوجه اردکی که باران را دوست نداشت و...» از جمله داستانهای مجموعه «سرزمین قصهها»ست.
«سرزمین قصهها» یا «۴۰ قصه کودکانه برای ۱ تا ۶ سالهها» نوشته جان استیمسون با ترجمه فاطمه زرگری از سوی موسسه نشر و تحقیقات ذکر در ۵۰۰ نسخه و به یمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.
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