به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری نشست خبری سومین کنگره ادبی طاهره صفارزاده و اظهارنظر برادر این شاعر و قرآن‌پژوه معاصر اداره اوقاف و امور خیریه شمیران با ارسال جوابیه‌ای برای رسانه‌ها با امضای عبدالعلی گواهی مدیر آستان مقدس امامزاده صالح(ع)، نسبت به اظهار نظرهای جلال‌صفارزاده واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

با توجه به درج خبرهایی ضد و نقیض و نادرست در مورد بی‌حرمتی به مزار طاهره صفارزاده، شاعر و قرآن پژوه معاصر و توضیحات نادرست پایگاه‌های اطلاع رسانی در این خصوص موارد ذیل اعلام می شود:

۱- در مورخه ۸۷/۸/۴ مرحومه، طبق دستور جناب حجت‌الاسلام و المسلمین مصلحی سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه که با سفارش و واسطه آقای رضا رهگذر (سرشار) رئیس انجمن نویسندگان مسلمان بدون دریافت وجه به صورت اهدایی در یک طبقه از یک قطعه مقبره دفن شد.

۲-پس از دفن مرحومه در پنج سال گذشته تلاش بسیاری برای برای یافتن خانواده مرحوم صفارزاده صورت گرفت و نتیجه ای حاصل نشد.

۳-برادر مرحومه چندی پیش با مراجعه به آستان ادعای در اختیار گرفتن دو طبقه دیگر از این مزار را کرد که از سوی آستان به ایشان اعلام شد در صورت تمایل به خریداری طبقات دیگر، درخواست نمایند و در غیر این صورت بر اساس تعهدنامه اخذ شده وراث هیچ گونه حقی در خصوص دوقبر دیگر ندارند و طبقات دیگر واگذار خواهد شد.

۴- ادعای برادر ایشان مبنی بر دستور دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی دال بر دفن مرحومه در آستان عاری از حقیقت بوده و تکذیب می‌شود.

۵- در حدود دوماه پیش همانند سایر گورستان های کشور مرحومه ای در طبقه دوم مقبره فوق با رعایت قوانین و مقررات شرعی دفن شد و لذا ادعای آقای صفارزاده دال بر نبش قبر آن مرحومه، اتهامی سنگین است و تکذیب می‌شود.

۶- با توجه به دفن فرد دیگری در طبقه دوم این مقبره، در مورد تقاضای خانواده مرحومه برای انتقال پیکر این شاعر از مقبره فعلی به سیرجان امکان جابجایی از سوی آستان وجود ندارد.