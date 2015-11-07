جلال مقامی گوینده و دوبلور پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این روزهای خود و فعالیت‌هایی که در منزل دارد، گفت: من این روزها دوران بازنشستگی را می گذرانم و بیشتر در حال گذران زندگی با مطالعه کتاب، قدم زدن و گوش دادن به موسیقی هستم.

وی درباره اینکه قرار است فعالیتی در حوزه دوبله و یا رادیو داشته باشد یا خیر، عنوان کرد: دیگر نوبت جوان‌هاست و من هم سلامتی کامل خود را به دست نیاورده ام، از طرف دیگر برای کارهای گویندگی و دوبله خسته می شوم و راهی طولانی دارم تا بتوانم به جام جم برسم. اگر بخواهم از کرج راه بیفتم باید ۶:۳۰ صبح حرکت کنم تا ساعت ۹ به صداوسیمای تهران برسم و این راه برایم مشکل است و مرا اذیت می کند.

این گوینده و دوبلور پیشکسوت با اشاره به اینکه ممکن است برنامه ای در رادیو جوان داشته باشد، بیان کرد: احتمال دارد امروز شنبه ۱۶ آبان ماه برای ضبط یک برنامه به رادیو جوان بروم. برنامه «چهارسو» به تهیه کنندگی مهدی شاهرضایی هر روز به صورت تولیدی روی آنتن می رود و قرار است من برای ضبط یکی از بخش های این برنامه بروم.

مقامی تصریح کرد: من در بخشی از این برنامه که به ابنیه های تاریخی و گردشگری و شناخت آثار تاریخی کشور می پردازد، حضور دارم و برنامه به نوعی ریشه یابی در این راستاست.

وی درباره آخرین حضور خود در برنامه های رادیویی شبکه های سراسری عنوان کرد: فکر می کنم برنامه «عصر بخیر تهران» در رادیو پیام از آخرین برنامه های من در شبکه های سراسری بود که مربوط به ۶ تا ۷ سال پیش می شود. البته آن زمان برنامه های دیگری همزمان در شبکه های دیگر داشتم با این حال چندین سال است که در شبکه های رادیو سراسری حضور نداشتم و سال گذشته نیز بعد از برنامه رادیو البرز که دچار مشکل شدم دیگر به طور مرتب به این برنامه نرفتم. البته چند باری به برنامه های رادیو البرز دعوت شدم که یک بار از طرف بهروز رضوی و فرهنگ جولایی بود.

مجری برنامه «دیدنی ها» در پایان درباره این روزهای خود اظهار کرد: این روزها همانطور که گفتم بیشتر استراحت می کنم، به مطالعه کتاب می پردازم و با دوستان گپ می زنیم، فیلم و سریال هم می بینم اما ابدا سریال های کره ای نگاه نمی کنم یا سریال های ایرانی خودمان را می بینم و یا سریال های خارجی.