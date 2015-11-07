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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:

طلاق واعتیاد بیشترین آسیب درخراسان شمالی/لزوم توجه به سبک زندگی

طلاق واعتیاد بیشترین آسیب درخراسان شمالی/لزوم توجه به سبک زندگی

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: متاسفانه پرخاشگری، طلاق و اعتیاد سه آسیب جدی و مهم در خراسان شمالی است.

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیب های اجتماعی از موضوعات مهمی است که پیشگیری نکردن از آن تبعات منفی دیگری را به همراه دارد.

وی اظهار کرد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در خراسان شمالی در هر یک از شهرستان های استان، ۱۰ آسیب جدی شناسایی شده است.

ثابت قدم گفت: پرخاشگری، طلاق و اعتیاد سه آسیب جدی و مهم شناسایی شده در این استان است که بایستی در این سه بخش برنامه ریزی های درستی صورت گیرد تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

وی افزود: به منظور رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی بایستی تمامی نهادها شعار"همه باهم" را عملیاتی کنند تا نتایج مثبت، سریع تر حاصل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی همچنین گفت: توجه به مسائل فرهنگی همواره به عنوان مسئله ای مهم و همیشگی در سطح جامعه مطرح بوده و مورد توجه صاحب نظران و مسئولان نظام قرار گرفته است.

ثابت قدم با بیان اینکه مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و توجه به مسائل فرهنگی موارد بسیاری را مطرح و بیان فرموده اند، اظهار کرد: هدف و پایه نظام جمهوری اسلامی تمدن اسلامی است که سبک زندگی اسلامی بخشی از این تمدن نوین اسلامی محسوب می شود که باید در تمامی زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 2959400

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    نظرات

    • شهروند گرمه ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفا از مسئولان بپرسید چرا با وجود اهمیت مسائل فرهنگی، مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان گرمه تغییر کاربری داده شده ...

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