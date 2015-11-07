طلاق واعتیاد بیشترین آسیب درخراسان شمالی/لزوم توجه به سبک زندگی

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیب های اجتماعی از موضوعات مهمی است که پیشگیری نکردن از آن تبعات منفی دیگری را به همراه دارد.
وی اظهار کرد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در خراسان شمالی در هر یک از شهرستان های استان، ۱۰ آسیب جدی شناسایی شده است.
ثابت قدم گفت: پرخاشگری، طلاق و اعتیاد سه آسیب جدی و مهم شناسایی شده در این استان است که بایستی در این سه بخش برنامه ریزی های درستی صورت گیرد تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.
وی افزود: به منظور رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی بایستی تمامی نهادها شعار"همه باهم" را عملیاتی کنند تا نتایج مثبت، سریع تر حاصل شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی همچنین گفت: توجه به مسائل فرهنگی همواره به عنوان مسئله ای مهم و همیشگی در سطح جامعه مطرح بوده و مورد توجه صاحب نظران و مسئولان نظام قرار گرفته است.
ثابت قدم با بیان اینکه مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و توجه به مسائل فرهنگی موارد بسیاری را مطرح و بیان فرموده اند، اظهار کرد: هدف و پایه نظام جمهوری اسلامی تمدن اسلامی است که سبک زندگی اسلامی بخشی از این تمدن نوین اسلامی محسوب می شود که باید در تمامی زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.
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