به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی اراکی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در محل مجتمع بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری جلسات قرآنی و مسابقات قرآن فرصتی برای داشتن جامعه قرآنی و قرآنی شدن اعمال مسلمانان است.

وی ادامه داد: طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن کریم نیز صوت حسنه بوده و جامعه ای که با قرآن باشد و بتواند همپای ولایت عمل کند، هیچ گاه دچار مشکلات نخواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه مشکلات کنونی برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عمل نکردن به دستورات قرآن است، افزود: قرآن عامل وحدت است و مسلمانان کشورهای اسلامی گروهک هایی که به ظاهر و با در دست داشتن پرچم اسلام ادعای مسلمانی می کنند را قبول ندارند.

حسینی اراکی یادآور شد: افرادی که به قرآن عمل می کنند و آنانی که به تلاوت قرآن پرداخته و کاتب این هدیه الهی هستند باید آگاه باشند که می توانند وجود عینی و حقیقی قرآن را متبلور سازند.

به گفته این مسئول، برگزاری مسابقات و جلسلت قرآن زمینه برای ظهور امام عصر (عج) فراهم می کند و افرادی که در زندگی خود با آموزه های قرآنی درس زندگی را فرانگیرند از دریای بیکران رحمت الهی دست خالی برمی گردند.

وی با بیان اینکه طبق روایات قرائت کنندگان قرآن باید خود را مزین به اخلاق قرآنی کنند، گفت: محروم شدگان از این نعمت دچار خسران خواهند شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسابقات قرآن کریم در مرحله شهرستانی استان کرمانشاه با تلاش مسئولان ادارات اوقاف شهرستان های استان برگزار شد و مقدمه ای است برای رویداد کشوری این مسابقات که در استان ما برگزار خواهد شد.