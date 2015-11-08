اعلام شعار روابط عمومی استانداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهدوی شاهرودی در همایش مدیران روابط عمومی فرمانداری های شهرستان های استان تهران اظهار داشت: در روابط عمومی استانداری تهران صرفا به اطلاع رسانی اخبار آقای استاندار نپرداختیم و اخبار کل استان تهران را انعکاس داده و توانستیم دامنه اقداماتمان را برای اولین بار در حوزه شهرستان ها و دستگاه های اجرایی توسعه دهیم.

وی با اشاره به نفوذ روابط عمومی استانداری به حوزه شهرداری ها، عنوان داشت: ورود به عرصه ۴۲ شهردای با امکانات، بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی کم، کار آسانی نیست اما با همکاری توانستیم فضای کاری را به ۱۶فرمانداری، ۴۲ شهرداری و حدود ۱۱۰ دستگاه اجرایی در سطح استان تهران گسترش دهیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری روابط عمومي ها گفت: شعار روابط عمومی استانداری تهران در دو سال اخیر "یک صدا، یک نگاه، یک استراتژی" است. یعنی صدایی که از یک روابط عمومی می شنویم همان صدا را از استانداری، شهرداری ها و فرمانداری های سایر شهرستان ها نیز بشنویم و این به معنی هماهنگی و تعامل همه جانبه است.

مهدوی شاهرودی افزود: با همتی که در همکاران یافتیم توانستیم به این یکپارچگی بیش از پیش بها دهیم و این اتفاق مبارک در طول یک سال و نیم گذشته به صورت جدی تر پیگیری شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی ها باید وارد یک فضای هم افزا و تعاملی شوند، گفت: باید از جزیره ای کار کردن فاصله گرفت و میان ادارات شهرستان های همجوار یک ارتباط معنادار و منسجم برقرار کرد.

وی با گلایه از برخی از مجموعه ها به دلیل تعامل بسیار پایین با استانداری، بیان داشت: کار باید در تعامل، هماهنگی و همکاری انجام شود و این هم افزایی باعث افزایش توان خواهد شد.

مهدوی شاهرودی در ادامه اظهار داشت: علیرغم نبود بودجه مستقل در روابط عمومی استانداری، با ظرفیت سازی های انجام شده فعالیت های زیادی صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به سفر ریاست جمهوری به شهرستان پیشوا، گفت: در آینده ای نزدیک سفر رئیس جمهوری به این منطقه اتفاق خواهد افتاد که فرماندار شهرستان در حال مقدمه سازی ظرفیت ها است و این سفر به شایستگی صورت می پذیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران انتخابات را یکی از موضوعات مهم در سال جاری عنوان کرد و افزود: در انتخابات مسئولیت های جدی متوجه روابط عمومی ها و مسئولان کمیته هاي اطلاع رسانی و تبلیغات است و ما نیز به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی استان سیاست هایی در این راستا داریم که به مرور اعلام می شوند.

وی افزود: باید در انتخابات از رفتارهای جزیره ای ، سلیقه ای و جناحی پرهیز شود و در صورت تخلف، برخورد جدی صورت می گیرد.

مهدوی شاهرودی اظهار داشت: باید بیش از پیش همراهی و همگامی با مجمع استان و کمیته تبلیغات استان صورت بگیرد تا انتخاباتی سالم، بانشاط و با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران افزود: ستاد انتخابات کمیته های فراوانی دارد اما آنچه که در معرض دید مردم قرار دارد کمیته تبلیغات است و ما باید بتوانیم در انتخابات فضای رقابتی، مشارکتی و بانشاطی را ایجاد کنیم.