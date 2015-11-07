سهم مازندران از صندوق بیمه اجتماعی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمی بعدازظهر شنبه در جلسه توسعه بیمه روستایی و کشاورزی با حضور استاندار و فرمانداران شهرهای مختلف مازندران در سالن شماره ۲ استانداری برگزار شد اظهار داشت: صندوق توسعه بیمهای کشور ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای جذب بیمه دارد که هر استانی بتواند افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد سهم مازندران از این صندوق باوجود جمعیت بالای روستایی که دارد مناسب نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید تلاش شود سهم مازندران از بیمه روستایی و کشاورزی افزایش یابد گفت: در حال حاضر ۱۴۰ هزار نفر در مازندران از خدمات این صندوق بهرهمند هستند و شرایط جذب روستاییان در صندوق توسعه بیمهای فراهم است.
قمی یکی از برنامههای صندوق توسعه بیمهای را طرح بیمه انفرادی بیان کرد و تصریح کرد: چهار هزار نفر در این طرح پیشبینیشدهاند که در صورت آمادگی، افراد بیشتری تحت حمایت قرار می گیرند و در این زمینه اطلاعرسانی از طرق رسانهها بسیار کمککننده است.
وی، ساکنین دائمی روستاها، کشاورزان غیر ساکن در روستاها، رانندگان حملونقل بار، مسافر بینشهری، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و همچنین کارکنان شرکتهای فنی و مهندسی، مشاورهای و کارکنان نظام دامپزشکی را مشمول عضویت در صندوق بیمهای و عشایری کشور عنوان کرد.
مدیر بیمه اجتماعی روستاییان، بازنشستگی، مستمری، مستمری بازماندگان، هزینه کفنودفن و نقل و انتقالات بیمهای را ازجمله خدماتی برشمرد که صندوق به افراد تحت حمایت خویش ارائه میدهد.
وی بابیان اینکه حق بیمه در صندوق ۱۵ درصد است که ۱۰ درصد آن را دولت پرداخت کرده و تنها ۵ درصد آن بر اساس جدول سطحبندی درآمد بابت یک سال از بیمهشده دریافت میشود افزود: افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی حق عضویت خودرا اقساط پرداخت میکنند.
قمی اجرای طرح بیمه روستاییان را گامی برای اجرای عدالت اجتماعی در بین مردم برشمرد و افزود: طبق برنامه ستاد راهبردی بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت نظر استانداران تشکیل میشود تا چالشها و موانع این بیمه در استان حلوفصل و افراد بیشتری در این طرح بتوانند از مزایایی صندوق بهرهمند شوند.
قمی در ادامه یادآور شد: پس از تشکیل ستاد، شرح وظایف اجرای این طرح نیز تعریف شد که برای فرمانداران ارسال میشود که نیاز است جلسات بیمه توسعه روستایی و عشایری در سطح شهرهای بهصورت جدی برگزار شود تا روستائیان استان مازندران از مزایایی این صندوق بهرهمند شوند.
وی استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزشوپرورش و رسانهها را در اجرای هر چهبهتر این طرح و افزایش سهم مازندران از بیمه روستایی و عشایری را مؤثر برشمرد.
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