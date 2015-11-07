۴۵۰ اثر به بخش بین الملل جشنواره «عمار» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار»، تاکنون بیش از ۴۵۰ اثر در قالبهای مستند، داستانی، انیمیشن در ششمین دوره جشنواره شرکت کردهاند.
بیشترین آثار ارسالی در قالب داستانی و با موضوعیت سیاستهای دوگانه دولتهای استکباری در رابطه با حقوق بشر، بوده است و تاکنون فعالان رسانهای و فیلمسازان بیش از ۷۰ کشور جهان، آثارشان را در ششمین جشنواره مردمی «عمار»، ثبت کردهاند. در دوره قبلی جشنواره حدود ۷۰۰ اثر از ۹۰ کشور جهان، در بخش بین الملل جشنواره «عمار» شرکت کردند.
ششمین جشنواره مردمی «عمار» از ۱۱ تا ۱۷ دی ماه ۱۳۹۴ (اول تا هشتم ژانویه ۲۰۱۶) در تهران برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آذر ماه (شش دسامبر سال جاری میلادی)، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بخش بین الملل جشنواره «عمار» بر موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مواردی که تهدید کننده صلح، آزادی و عدالت در جامعه انسانی هستند، تمرکز کرده است و در این زمینه، معرفی فرصتها و ظرفیتهای مغفول و ارائه الگوهای مثبت، سالم و موفق در جهان از مأموریتهای اصلی این بخش از جشنواره است.
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