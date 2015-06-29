به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کبودبند دبیر اکران های مردمی جشنواره عمار گفت: بسته ای از فیلم هایی با موضوع جنایات آمریکا برای اکران کنندگان مردمی استان ها فرستاده شده که شامل آثار نماهنگ، مستند، پویانمایی و فیلم داستانی با موضوع جنایت‌های مدعیان حقوق بشر و گروه‌های تحت حمایت آنها علیه مردم ایران است.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری راجع به پیشنهاد نام گذاری هفتم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی گفت: در تیر ماه خصوصاً در این بازه زمانی حوادث مهمی اتفاق افتاده که رهبری به بعضی اشاره کردند اما یک مورد را نفرمودند که ترور نافرجام خودشان بوده است، این بیانات رهبری موجب انگیزه مضاعف برای کسانی است که پیش از این برای نمایش فیلم های بسته حقوق بشر آمریکایی تلاش کرده اند.

دبیر اجرایی اکران های مردمی جشنواره عمار با بیان ظرفیت هایی از سال ۵۷ تاکنون مثل ۱۷۰۰۰ شهید ترور ، شهادت رییس جمهور، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، مردم عادی و شهدای هسته ای اظهار کرد: متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده و ما حتی یک فیلم خوب راجع به شهید رجایی نداریم در صورتی که هر کدام از این ۱۷۰۰۰ نفر یک ظرفیت است و با اتکا به روایت اعضای خانواده یا اسناد و اطلاعات موجود از آنها می توان لااقل یک مستند تولید کرد.

وی این کمبود را عامل ورود مجموعه عمار به این بحث دانست و افزود این مساله باعث شد که ما بسته ای از فیلم های جشنواره عمار با این موضوع تهیه و روی این هفته تاکید کنیم.

دبیر اکران های مردمی جشنواره عمار درباره سابقه پرداختن به این موضوع گفت: شبکه اکران مردمی جشنواره عمار در سال های گذشته نیز به مناسبت سال روز جنایت های خونینی که در این ایام علیه مردم ایران صورت گرفته بود حدود ۲۲ اثر با عنوان «ایران، قربانی حقوق بشر آمریکایی» را در مناطق مختلف کشور اکران کرده اند و حتی یکی از اکران ها در میدان سرچشمه سردشت، محل اصابت بمب های شیمیایی، برگزار شد که سه شب ادامه داشت. امسال نیز ۵ اثر جدید که در جشنواره پنجم به دست ما رسیده بود به این مجموعه اضافه شده است.

کبودبند همچنین درباره استقبال مردم از فیلم های جشنواره عمار با این موضوع گفت: برخی از فیلم های «حقوق بشر آمریکایی» مثل مستند «چریکه بی دنگ» در فهرست آثار پر مخاطب در بین همه فیلم های جشنواره دیده می شوند.

وی افزود: ارسال جدیدترین بسته فیلم اکران «حقوق بشر آمریکایی» به استان ها از دو روز قبل آغاز شده است، همچنین در برخی نقاط هم اکران های «حقوق بشر آمریکایی» آغاز شده است.

رضا کبودبند با اعلام خبر افتتاح اکران های «حقوق بشر آمریکایی» از استان کردستان گفت: مراسم افتتاحیه اکران فیلم های حقوق بشر امسال، شب گذشته در قروه کردستان برگزار شد و به حسینیه شهرستان سنندج خواهد رسید.

وی همچنین آرمیتا و علی‌رضا (فرزندان شهدای هسته ای) را از قربانیان ترور خواند و با اشاره به نهضت مردمی نامه و نقاشی به علیرضا و آرمیتا که چندی پیش شروع شده این حرکت را نشان از بصیرت و قدردانی مردم از خانواده شهدا و خصوصا شهدای ترور دانست.