به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر یكشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی رودخانه زاینده‌رود و تسلیت شهادت امام سجاد (ع) و با بیان اینكه بر اساس اسناد موجود متوسط حجم انتقال آب زاینده‌رود به عنوان جریان پایه رودخانه كه به طور طبیعی و جدای از پروژه‌های سدسازی و اشتغال بین حوزه‌ای در زاینده رود جریان داشته معادل ۸۰۰ الی ۸۵۰ میلیون متر مكعب در یك سال بوده است، اظهار داشت: این میزان آب جدای از حق آبه‌های بالادستی و برداشت‌های جزئی و طبیعی شرب و بهداشت در بالادست تعیین شده بود.

وی با اشاره به اینكه این میزان آب تا قبل از احداث تونل‌ها و سد زاینده در رودخانه جریان داشته كه مشمول قانونی توزیع عادلانه آب نشده بود، افزود: آب جریان یافته در رودخانه زاینده رود در اسناد و مدارك رسمی همراه با اراضی كشاورزی آورده شده و مورد معامله و نقل و انتقال قرار می‌گرفته و بر اساس نظر اكثر علما و مراجع متعلق به حق‌آبه داران است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به رونمایی از سند جامع فرهنگی شهر اصفهان گفت: سند جامع فرهنگی شهر اصفهان برای تعریف استراتژی‌های بلند مدت و كوتاه مدت و برنامه‌ریزی‌های تخصصی و كارشناسی تدوین شده است.

وی با بیان اینكه یكی از رویكردهای بسیار مهم شورای چهارم نگاه فرهنگی اعضای محترم و عنایت ویژه به تدوین و بهره‌برداری از پروژه‌های فرهنگی و توجه به بعد نرم‌افزاری فرهنگ است، افزود: باید توجه داشته باشیم كه فرهنگ اصل و اساس هر جامعه‌ای و باعث پیشرفت یا انحطاط آن جامعه است بنابراین پژوهش و برنامه‌ریزی و توجه ویژه به این حوزه بسیار ضروری است.