شیوه اجرای طرح ساماندهی خبرنگاران در مازندران سبب نارضایتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبر ساماندهی و پالایش در خانه مطبوعات مازندران سبب نارضایتی برخی از فعالان رسانه شد و آنان معتقدند، طرح موضوع ساماندهی اعضای خانه مطبوعات مازندران، بدون تردید یکی از مطالبات همه خبرنگاران و اهالی مطبوعات است اما شیوه این ساماندهی بهمراتب اولی، مهمتر و البته حساس است.
جمعی از فعالان رسانهای مازندران با ارسال نامهای به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار مهر قرارگرفته است، نارضایتیشان را نسبت به شیوه ساماندهی اعضای خانه مطبوعات بیان کردند.
در این نامه جمعی از فعالان رسانه ای که خطاب به احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتهشده، آمده است: چگونه ممکن است هیئتمدیرهای که خود به ثبت نرسیده است، سکان ساماندهی را در دست بگیرد و بازهم چگونه است که هیئتمدیرهای که خود منتخب اعضا است، همین اعضایی که آنها را انتخاب کردهاند را از عضویت خلع کند و یا اساساً اساسنامهای که از آن سخن رانده میشود در کدام مجمع عمومی به تصویب رسیده است؟ و دهها سؤال دیگر.
متأسفانه این روزها همه، دیواری کوتاهتر از خبرنگاران و اصحاب رسانه پیدا نمیکنند و از سایت سمان گرفته تا خانه مطبوعات وادارات ارشاد شهرستانها از آنان از ۱۵ تا ۵۰ اثر منتشره میخواهند و اصل و اساس را بر بیاعتمادی گذاردهاند، اصحاب رسانهای که در سرما و گرما شناختهشده و با اندک نگاهی میتوان آنان را در جرگه اعضای خانه مطبوعات دانست.
از سویی دیگر در این طرح بهاصطلاح ساماندهی حق بسیاری از خبرنگاران پر سابقه روزنامههای سراسری و خبرگزاریها نادیده انگاشته شده و آنان را از ادامه عضویت در خانه خودشان محروم یا با عنوان تشریفاتی «افتخاری» مورد خطاب قرار میدهد و از برخی حقوق محرومشان میکند.
بههرروی انتظار میرود شخص مدیرکل ارشاد و معاون فرهنگی اداره کل با ورود به این مهم از تبعات منفی این نوع و شیوه ساماندهی که آسیبهای جدی و غیرقابلجبران بر پیکره مطبوعات مازندران وارد میسازد جلوگیری کند و بدون تردید مسئولیت اصلی تبعات آن بر عهده شخص مدیرکل است.
پیشنهاد میشود از آنجائی که ساماندهی اعضای خانه مطبوعات ضروری است، کمیتهای مرکب از پیشکسوتان وخبرگان مطبوعات استان فارغ از سلیقههای خاص و دارای مقبولیت، مسئولیت تصمیم سازی در این خصوص را برعهدهگرفته و به مجمع عمومی تقدیم کرده تا شاهد تداوم شیوههای تحقیرآمیز کنونی نباشیم.
در خاتمه همانگونه که مستحضرید و در اساسنامه خانه مطبوعات تصریحشده هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه منوط به تصویب مجمع عمومی است.
به گزارش مهر، بر اساس اطلاعیه ساماندهی خانه مطبوعات مازندران، تمامی اعضای خانه مطبوعات استان باید نسبت به تکمیل فرم ساماندهی اقدام کنند و در غیر این صورت عضویت آنها در خانه مطبوعات پذیرفته نمیشود.
طبق این اطلاعیه، داشتن بیمه برای اعضای خانه مطبوعات الزامی است، نشریه و رسانه ای که به صورت مستمر و منظم منتشر نشود اعضای معرفی شده آن نمی توانند به عضویت خانه مطبوعات درآیند، نشریاتی که دفتر مرکزی آن در استان قرار ندارد اعضای آن به صورت اعضای افتخاری خانه مطبوعات محسوب می شوند، اعضای اصلی خانه مطبوعات حق شرکت در مجامع راداشته و حق رای دارند و اعضای افتخاری فقط به عضویت این خانه درآمده و می توانند از امتیازات آن بهره برند.
اطلاعیه ساماندهی اعضای خانه مطبوعات مازندران ۱۰ بند دارد که مهلت تکمیل آن تا ۱۴ آبان ماه بود اما این مهلت تا ۱۸ آبان ماه تمدیدشده است.
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