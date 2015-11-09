انتقاد از مصرف زیاد زیتون کنسروی/ روزانه ۱۰ عدد زیتون بخورید

نادر جلالت در گفتگو با مهر از پایان برداشت زیتون کنسروی در باغات خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون برداشت زیتون روغنی از باغات در حال انجام است Y ضمن اینکه خوشبختانه تغییرات آب و هوایی مانع از این شد که آفت مگس میوه زیتون در سال‌جاری به باغات آسیبی بزند.

وی شرایط برداشت زیتون کنسروی را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: نمی‌توان به طور قطع درباره میزان تولید این محصول اظهارنظر کرد اما میزان آن نسبت به سال گذشته رشد دارد.

جلالت میزان تولید زیتون کنسروی در سال گذشته را حدود ۷۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: کارخانجات فرآوری کننده باید در زمینه فرآوری این محصول تلاش و کار بیشتری کنند تا زیتون ایرانی در بازارهای صادراتی به خوبی معرفی و شناخته شود.

عضو شورای ملی زیتون درباره میزان تولید روغن زیتون نیز افزود: درحال حاضر در این زمینه هم نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.

به گفته جلالت طی ۳ تا ۴ سال اخیر باغ‌داران بیشتر تمایل به تولید زیتون کنسروی دارند چراکه برای تولید روغن، میوه زیتون باید بین یک تا دو ماه بیشتر روی درخت بماند تا به مرحله روغن کشی برسد و این برای کشاورز هزینه دارد Y ضمن اینکه زیتون کنسروی قیمت بیشتری نسبت به روغن دارد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر مردم ایران طی سالیان اخیر تمایل بیشتری به مصرف زیتون کنسروی پیدا کرده‌اند، ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ غلطی است که در جامعه ما جا افتاده و باید اصلاح شود.

جلالت با اشاره به اینکه سرانه مصرف زیتون در دنیا حدود ۴۵۰ گرم و در ایران حدود ۷۰۰ گرم است، افزود: هر فرد باید روزانه ۱۰ عدد زیتون همراه با غذا مصرف کند چراکه مصرف این میوه همراه با غذا، سبب جذب بیشتر املاح و ویتامین‌های موجود در آن می‌شود.

وی مصرف سرانه روغن زیتون را نیز در دنیا ۵۰۰ گرم و در ایران حدود ۲۰۰ گرم عنوان کرد و اظهارداشت: این رقم در کشور یونان ۲۴، ایتالیا حدود ۱۸ و در اسپانیا ۱۴ کیلوگرم است ضمن اینکه ایران در زمینه مصرف روغن زیتون در پایین‌ترین رده قرار دارد. ‌