به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالینژاد ظهر دوشنبه در نشست با فرماندار دشتی اظهار کرد: در دو سال اخیر با عنایت دولت تدبیر و امید و استاندار بوشهر کارهای ارزندهای در سطح روستاهای استان انجام شده است.
وی افزود: یکی از برنامههای خوبی که در سال جاری در دست اجرا است پروژههای امید است که با اتمام آنها تحول خوبی در روستاها شاهد خواهیم بود.
عالینژاد با اشاره به اینکه امسال حدود ۲۹۰ بوستان روستایی در روستاهای استان احداث میشود، یادآور شد: از سال گذشته تا پایان امسال ۱۳۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای سطح استان ساخته میشود که تلاش داریم تا پایان سال همه آنها به بهرهبرداری برسد.
وی به اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای استاندار بوشهر این اعتبارات به حدود سه برابر افزایش یافته است که کمک خوبی به روستاها شده است.
مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۲۳ میلیارد ریال به دهیاریهای دشتی اختصاص یافت، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ درصد رشد داشته است.
