علت نگرانی کشورهای خلیج فارس از تجهیزات غیر تهاجمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی چمزوف» مدیر اجرایی شرکت دولتی دفاعی روسیه موسوم به روس تِک (Rostec) امروز به خبرگزاری ریانووستی گفت: روسیه و ایران قراردادی را برای تحویل سامانه های دفاع موشکی زمین به هوای اس-۳۰۰ به امضا رسانده اند.

چمزوف که در نمایشگاه هوایی دُبی حضور دارد، به خبرنگاران گفت: قرارداد سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ امضا شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که کشورهای خلیج فارس نباید به سبب توافق هسته ای جامع ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ و ایران احساس تهدید کنند.

چمزوف بعداً در مصاحبه ای به رویترز گفت: این تجهیزات، دارای ماهیت دفاعی هستند و ما آماده ایم تا این تجهیزات دفاعی را به هر کشوری عرضه کنیم.

این مقام نظامی روس افزود: پس در صورتیکه کشورهای خلیج فارس قصد حمله به ایران را ندارند، چرا باید احساس تهدید کنند؟ این تجهیزات، تجهیزاتی دفاعی به شمار می آیند.

مدیر اجرایی شرکت دولتی دفاعی روسیه با اشاره به اینکه عربستان سعودی «چند بار» به سراغ این شرکت آمده و از آن خواسته است تا این تجهیزات را به ایران تحویل ندهد، تصریح کرد: ۵ سال قبل و حتی الان یعنی تا زمان کنونی ... ما مکرراً گفته ایم که اس-۳۰۰ توانایی تهاجمی ندارد و نمی تواند کشورهای همسایه را تهدید کند.