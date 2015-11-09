به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی «حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران» به همت شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه آمریکا و گزارش ۲۰۱۵ وزارت خارجه آمریکا در خصوص ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق اقلیت‌ها در ایران برگزار می شود.

در این نشست افرادی چون مارنرسای بنیامین؛ اسقف اعظم کلیسای شرق آشوری، یوناتن بت کلیا؛ نماینده محترم آشوریان در مجلس شورای اسلامی، اردشیر خورشیدیان؛ رئیس انجمن موبدان تهران، اسفندیار اختیاری؛ نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، مره صدق؛ نماینده کلیمیان کشور در مجلس شورای اسلامی و خسرویانی؛ رئیس انجمن زرتشتیان تهران برگزار می‌شود.

این نشست روز سه‌شنبه نوزدهم آبان ماه ساعت ۱۴ در کلیسای خلیفه گری ارامنه واقع در خیابان کریم‌خان زند، نبش استاد نجات اللهی، پلاک ۲۹۵ برگزار خواهد شد.