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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

به قلم بهروز ثروتیان؛

«جادو سخن جهان، نظامی» به بازار نشر رسید

«جادو سخن جهان، نظامی» به بازار نشر رسید

کتاب «جادو سخن جهان، نظامی» اثر بهروز ثروتیان توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شد.

صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «جادوسخن جهان، نظامی» اثر بهروز ثروتیان به تازگی و طی روزهای اخیر توسط انتشارات معین به چاپ رسیده و وارد کتابفروشی ها شده است. زنده یاد ثروتیان یکی از بزرگ ترین نظامی شناسان ایران است که آثار زیادی درباره این شاعر بزرگ دارد.

وی افزود: پیش از این آثاری از زنده یاد ثروتیان درباره نظامی توسط ناشرانی چون امیرکبیر، سروش و نگاه به چاپ رسیده است. «جادوسخن جهان، نظامی» آخرین کار تحقیقی است که ثروتیان درباره نظامی انجام داده است و طی صحبت هایی که با خانواده این محقق داشتیم، انتشار این اثر را به ما سپردند.

این مدیر نشر در ادامه گفت: این کتاب درباره کل آثار نظامی است و زنده یاد ثروتیان در آن، اشعار نظامی را تشریح کرده است. کتاب دو بخش دارد که یکی درباره «مخزن الاسرار» و دیگری درباره آثار موجود در «هفت پیکر» است. شاید بد نباشد که تاکید کنم این اثر، تصحیح نسخه نیست بلکه تفسیر و تشریح است. ساختار مطالب کتاب نیز، آکادمیک و دانشگاهی است. به همین دلیل سعی کردیم قیمت آن زیاد نشود تا دانشجویان بتوانند آن را تهیه کنند.

رامسری گفت: «جادوسخن جهان، نظامی» را به تازگی با ۷۵۲ صفحه در یک تک جلد با قطع گالینگور به چاپ رسانده ایم. این کتاب با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

کد مطلب 2962280

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