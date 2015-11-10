«جادو سخن جهان، نظامی» به بازار نشر رسید

صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «جادوسخن جهان، نظامی» اثر بهروز ثروتیان به تازگی و طی روزهای اخیر توسط انتشارات معین به چاپ رسیده و وارد کتابفروشی ها شده است. زنده یاد ثروتیان یکی از بزرگ ترین نظامی شناسان ایران است که آثار زیادی درباره این شاعر بزرگ دارد.

وی افزود: پیش از این آثاری از زنده یاد ثروتیان درباره نظامی توسط ناشرانی چون امیرکبیر، سروش و نگاه به چاپ رسیده است. «جادوسخن جهان، نظامی» آخرین کار تحقیقی است که ثروتیان درباره نظامی انجام داده است و طی صحبت هایی که با خانواده این محقق داشتیم، انتشار این اثر را به ما سپردند.

این مدیر نشر در ادامه گفت: این کتاب درباره کل آثار نظامی است و زنده یاد ثروتیان در آن، اشعار نظامی را تشریح کرده است. کتاب دو بخش دارد که یکی درباره «مخزن الاسرار» و دیگری درباره آثار موجود در «هفت پیکر» است. شاید بد نباشد که تاکید کنم این اثر، تصحیح نسخه نیست بلکه تفسیر و تشریح است. ساختار مطالب کتاب نیز، آکادمیک و دانشگاهی است. به همین دلیل سعی کردیم قیمت آن زیاد نشود تا دانشجویان بتوانند آن را تهیه کنند.

رامسری گفت: «جادوسخن جهان، نظامی» را به تازگی با ۷۵۲ صفحه در یک تک جلد با قطع گالینگور به چاپ رسانده ایم. این کتاب با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال منتشر شده است.