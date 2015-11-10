اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زمین‌های کشاورزی اصفهان و اهمیت کشت در این زمین‌ها اظهار داشت: امروزه بخش عمده زندگی کشاورزان اصفهانی از طریق کشت پائیزه تأمین می‌شود و جریان آب در زاینده‌رود، تأثیرات قابل توجهی در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از زمین‌های کشاورزی اصفهان در جریان دوباره زاینده‌رود زیر کشت رفت، افزود: با این حال، متأسفانه به میزان کافی آب به کشاورزان اصفهانی اختصاص نیافته و پائیز امسال، امکان کشت در همه زمین‌های زراعی اصفهان وجود ندارد.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان درباره میزان زمین‌های کشت شده در این شهر گفت: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از زمین‌های کشاورزی اصفهان به زیر کشت رفته و بقیه این زمین‌ها رها شده‌اند که این موضوع، مشکل بسیار مهمی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دولت باید زمینه اجرای مصوبات شورای عالی آب را فراهم کند، تصریح کرد: متأسفانه این مصوبات هنوز اجرایی نشده و مسئولان باید در این زمینه اقدامات جدی صورت دهند.

امینی با بیان اینکه برخورد با اضافه برداشت‌ها در بخش‌های مختلف باید صورت گیرد، اضافه کرد: مسئولان باید زمینه جلوگیری از اضافه برداشت‌های زاینده‌رود را فراهم کنند زیرا در حال حاضر برداشت‌های بی‌رویه از رودخانه زاینده‌رود به میزان قابل توجهی جریان دارد.

وی افزود: امیدوار هستم که اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب، از سوی مسئولان با جدیت بیشتری پیگیری شود تا زمینه حیات دائمی رودخانه زاینده‌رود، فراهم شود