به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در حاشیه بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

عارف در این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: ما همیشه بر انتقاد سازنده تاکید داریم؛ چراکه انتقاد موجب انتقاد یک ضرورت برای رشد و تعالی نظام و گروه های سیاسی است، اما باید در انتقاد نیز انصاف و اخلاق را رعایت کرد به ویژه آنکه در یک نظام الهی زندگی می کنیم، لذا باید تمام موضع گیری ها و رفتارمان بر اساس اخلاق باشد.

وی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش داشته انقلاب را از درون تهی کند، توضیح داد: جمع بندی دشمنان این است که نمی‌توانند در مقابله با ما به نتیجه برسند، لذا به دنبال نفوذ در ایران هستند.

رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان راه مبارزه با نفوذ را وحدت و انسجام دانست و تصریح کرد: ما نباید در داخل کشور با رفتارهای خود شکاف هایی در جامعه ایجاد کنیم که موجب نفوذ دشمن شود.

عارف همچنین در پاسخ به این سوال که یکی از ایده های شما برای انتخابات مجلس ۹۴ ائتلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل بود، آیا این دیدگاه شما عملیاتی می شود؟ خاطرنشان کرد: نگاهی که من داشتم این بود که بتوانیم حداقل ۱۰ درصد، یعنی ۳۰ نفر مشترک را بین جریانات اصیل انقلاب داشته باشیم. البته بیش از این هم می توانیم داشته باشیم، اما حداقل را مطرح کردم که در مجلس حلقه وصل میان دو جریان اصلی مجلس باشند و هنوز هم این توصیه را به دوستان خود در اصلاح طلبان داریم که اگر آمادگی دارند، بنشینیم و افراد مشترک را انتخاب کنیم.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه اصولگرایان از این ائتلاف و پیشنهاد استقبال نکردند، گفت: بهر حال آنان مشکلات درونی خود را دارند امیدوارم هر چه زودتر جبهه اصولگرایان به انسجام برسد و ما آمادگی داریم که با آنان در این خصوص مذاکره کنیم.

رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان همچنین در مورد سرلیستی اصلاح طلبان گفت: هنوز وارد مصداق نشدیم.

عارف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دعوت حزب اعتدال و توسعه به شورای سیاست گذاری اصلاحات این حزب در این شورا حضور پیدا نکرده گفت: حزب اعتدال و توسعه با شورای سیاست گذاری اصلاحات ارتباط نزدیک و دوستانه ای دارد.

وی افزود: از اینکه چرا حضور پیدا نکردند خبر ندارم ولی همواره تاکید کردیم که در جلسات شورای سیاست گذاری اصلاحات بخصوص در استان ها که تصمیم گیری نهایی در آنجاست حضور پیدا کنند.

عارف در پاسخ به اینکه در انتخابات آتی با طیف نزدیک به دولت مشارکت خواهید داشت یا رقابت گفت: موضع ما از ابتدا این بوده که جبهه اصلاحات و هواداران دولت به تفاهم برسند و در نهایت یک لیست مشترک ارائه شود که به این مسئله خوشبین هستیم.