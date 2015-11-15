ضرورت کشت گیاهان دارویی کم آب در کشور

خبرگزاری مهر- حجت الله ذبیحی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان: ما در صنعت کشاورزی پیشرفت نخواهیم داشت مگر اینکه زمینه نوآوری را در این صنعت ایجاد کنیم. با توجه به اقلیم خشک، کم آبی و بیابانی بودن بیش از ۷۰ درصد کشور، بهتر است به جای کشت محصولات پرآب مانند یونجه، ذرت، جو و... گیاهان دارویی بکاریم.

هر هکتار کشت گیاهی مانند گل گاو زبان، برای حداقل ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند و از سوی دیگر۱۶۰ میلیون تومان در هر هکتار درآمدزایی خواهد داشت. اما این در حالی است که برای کشت ذرت چنان رقم بالایی در ایجاد شغل و درآمدزایی نداریم. این در صورتی است که ذرت، آب زیادی برای کشت نیاز دارد.

باید به این موضوع توجه ویژه داشت و در زمینه تولید داروهای گیاهی جزء کشورهای پیشتاز بود چراکه قدمت داروهای گیاهی و تنوع آنها در کشور زیاد است.

ما در کشور، دانش تولید داروهای گیاهی را داریم و با توجه به اینکه مشکل اشتغال به روستاهای ایران رخنه کرده است، باید بتوانیم با کشت گیاهان دارویی کم آب، در صدد رفع مشکل کم آبی و اشتغال روستاییان بر آییم.

نهادینه سازی توسعه فرهنگ کشت گیاهان دارویی در کشور مهم است زیرا با اشتغال و در آمدزایی ارتباط دارد.

باید توجه داشت که کشت محصولات پرآب مقدار زیادی از ذخایر آبی ما را نابود می کند. از سوی دیگر می توان چنین پنداشت که واردات محصولاتی همچون گندم، ذرت، یونجه و ...به کشور امکان پذیر است ولی آب را نمی توان جز اقلام وارداتی دانست.

با واردات چنین اقلامی (همچون گندم، ذرت، یونجه و ... که برای کشت، نیاز به آب فراوانی دارند)، منابع آبی حفظ و اقلام مورد نیاز کشور تامین می شود.

وقتی که روستای دور افتاده ای به جای ۱۰ اینچ آب یک اینچ آب دارند، مقرون به صرفه نیست که گیاهان پر آب در آن روستا کشت شود. از این رو کشت های ارزان قیمت به نفع ماست.

باید محصولات گیاهی همچون آویشن، گل گاو زبان، زعفران ... و گل های زینتی را به دلیل اینکه کم آب هستند، کشت کنیم. با این کار علاوه بر بیابان زدایی، اشتغالزایی ایجاد می شود و درآمد را از شهرها به روستاها منتقل می کند.

با کاشت یک هکتار جو، درآمد یک روستایی برابر با ۴ میلیون تومان می شود، ولی زمانیکه یک هکتار آویشن کاشته شود، این درآمد برابر است با ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان. می توان گفت در این صورت اشتغال زایی برای ۲۵ تا ۱۵۰ نفر به وجود می آید.

همچنین باید به کمک متخصصان کشور گیاهان ما به دارو تبدیل شوند و این دور از انتظار نیست و شدنی است. البته علاوه بر درآمد زایی، اشتغال روستاییان، حفظ منابع آبی کشور، بیانبان زدایی و... می توان به صادرات هم فکر کرد.

اکنون گل محمدی بیش از ۳۰ میلیارد یورو در دنیا گردش مالی دارد؛ ما باید مرجع تولید بهترین تولید کننده گل محمدی در دنیا باشیم. همچنین در زمینه تولید گل، گلاب، اسانس ها و طعم دهنده ها نیز می توانیم پیشتاز باشیم.

توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به کشت های پرآب

وزارت جهاد کشاورزی توجهی به کشت محصولات پرآب ندارد. ما باید در زمینه کشت برخی محصولات خود کفا باشیم. منطقی نیست که با وجود کم آبی در کشور، محصولات پر آب کشت شود. باید تلاش داشته باشیم بدین وسیله ذخایر آبی کشور حفظ شود.

در حال حاضر سطح آب چاههای استان هایی همچون کرمان، سیرجان، سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی به ۵۰ متر رسیده است و این برای کشور ما زنگ خطر است.

امروزه در سراسر کشور بیش از ۲۰ هزار روستا با تانکر آبرسانی می شوند و این یعنی فاجعه، یعنی عزای عمومی، یعنی بلا در کشور و نابودی یک سرزمین.

این مشکلات ناشی از به کارگرفتن روش های غلط و اشتباه وزارت جهادکشاورزی است. اگر مسئولین کشور ما هوشیار باشند، اکنون عزای عمومی اعلام می کنند. می توان گفت این نابودی به دست خودمان صورت می گیرد. این مشکلات باید در مدیریت کلان وزارت کشاورزی و متخصصان کشورحل شود.

ما در زمینه داروهای گیاهی جز سه کشور برتر دنیا هستیم. ایران، هند، چین و یونان جز کشورهایی هستند که در طب سنتی مهارت دارند. همچنین ایران در هزار و ۲۷۰ گونه گیاه دارویی انحصار دارد که در هیچ جای جهان یافت نمی شود.

به راحتی می توان گفت ۹۵ درصد زعفران و ۹۷ درصد زیره سیاه در ایران کشت می شود.

اکنون محققان در ایران موفق شدند از۲ گرم زعفران داروی ضد افسردگی با ارزش ۴۰ دلاری تولید کنند و این ارزشمند است. اگر به این موضوع توجه شود، از خام فروشی زعفران نیز جلوگیری می شود.

همچنین زمانی که یک کیلو آویشن را به شربت آویشن تبدیل کنیم حدود ۴۵ یورو درآمد خواهیم داشت.

در کل باید مسئولان و محققان به موضوع کم آبی کشور توجه داشته باشند تا ما بتوانیم در زمینه تولید گیاهان دارویی و کم آب، پیشتاز باشیم و بدین وسیله به اشتغال زایی و خودکفایی برسیم.