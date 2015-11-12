به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «نوکاس»، «این سرزمین»، «ایکچان توبوکو»، «وطنم آفریقا»، «نقطه رهایی»، «قاصدک»، «سوء تفاهم»، «دژ پلاتین»، «تجارت سیاه»، «امید رهایی»، «غریبه ها»، «جنگجو»، «سفر كارول»، «امی و غازهای وحشی»، «رستگاری در شائوشنگ»، «عبور از تاریکی»، «جاودانگی»، «شرلوک ـ سگ‌های بسکرویل»، «اشغالگر»، «پابان راه»، «شرلوک ـ سقوط رایخن باخ»، «آتشفشان دانته»، «دل‌های هندوستانی»، «شرلوک ـ سقوط رایخن باخ»، «به خاطر سوگند»، «شرلوک ـ نعشکش خالی» و «پرواز بر فراز جهنم» پنجشنبه، جمعه ۲۱ و ۲۲ آبان از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«نوکاس»

فیلم سینمایی «نوکاس» به کارگردانی اریک اسکاد برگ، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش آفرینی فورد وینتر گانز و مارتین سینوبرگ آمده است: یک گروه سارق حرفه ای که لباس پلیس ضدشورش را به تن کرده اند به بانک نوکاس در شهر استاوینگر در کشور نروژ حمله می کنند و مبلغ ۵۷ میلیون کرون نروژ را می ربایند. سارقان پس از ورود به بانک کامیون بزرگی را جلوی درب پارکینگ اداره پلیس آتش زده و مانع خروج ماشین های پلیس از اداره می شوند. آنها پس از فرار از بانک قصد خروج از شهر را دارند که توسط پلیس تحت تعقیب قرار گرفته و در خیابان های شهر به هم تیر اندازی می کنند. پس از تعقیب و گریز زیاد عاقبت سارقان توسط پلیس دستگیر می شوند. آنها به جرم سرقت مسلحانه به زندان می‌افتند. پلیس ۶ میلیون کرون به سرقت رفته را می یابد اما ۵۱ میلیون کرون ناپدید شده و تا به امروز نیز پلیس نروژ نتوانسته این مبلغ پول را پیدا نماید.

«این سرزمین»

فیلم سینمایی «این سرزمین» به کارگردانی کاظم معصومی، جمعه ۲۲ آبان ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جعفر دهقان، علی قربانزاده و نفیسه روشن آمده است: به طور باورنکردنی تمامی دام‌ها، حوضچه های پرورش ماهی و محصولات کشاورزی منطقه ای، آلوده به مواد سمی شده اند و به صاحبان آنها خسارت‌های مالی فراوان وارد شده است. سحر که در این زمینه تحقیق می کند ضمن همکاری با سازمان محیط زیست و در پی آزمایش‌های فراوان متوجه می شود که در آب موجود در منطقه، آلودگی شیمیایی به چشم می خورد که مربوط به بازیافت‌ها و پس زباله های یک کارخانه مواد شوینده است که در مکانی غیر مجاز مدفون می شوند و آب رودخانه را آلوده می سازند. با گسترده شدن تحقیقات او و همکارانش، در نهایت معلوم می شود که به دنبال یک پس لرزه و ایجاد گسل در حوالی کوه نهاوند، معدن یک ماده مهم در صنعت به نام دولومیت یافت شده است و...

شبکه دو سیما

«ایکچان توبوکو»

سینمایی «ایکچان توبوکو» به‌ کارگردانی توشی هیکو اوکا، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ‌‌۸‌ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی آراشی فوکو ساوا آمده است: پسر بچه ای به نام یوشیو تنها فرزند خانواده است. پدر و مادر این پسر بچه رابطه ای آنچنان گرم ندارند و همین مسئله باعث شده است که یوشیو در تمام مدت موجودی که زاییده تخیل خود اوست را در کنار خود تصور کند. او این موجود خیالی را که فقط خود او می‌تواند ببیند ایکچان خطاب می‌کند. روزی در مدرسه به یوشیو خبر می دهند که پدرش تصادف کرده است. وقتی به خانه می رسد مادرش خبر فوت پدر را به او می دهد. در واقع پدر یوشیو مردی رفیق باز بوده و در راه بازگشت از منزل یکی از دوستان خود تصادف می کند و...

«وطنم آفریقا»

فیلم سینمایی «وطنم آفریقا» به کارگردانی ‌ارهارد ریدس پِرگر‌، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی برنهارد شیِر و کریستین نیوبُر آمده است: هانا زن معلمی است که با همسرش آندریاس در آلمان زندگی می کند. وی از دوران کودکی تاکنون خبری از پدرش که پس ازدواج مجدد در آفریقا ساکن شده ندارد، تا اینکه طی نامه ای از فوت پدر باخبر می شود. در نامه چنین آمده که پدر هانا خانه ای را در منطقه ای از آفریقا برای او به ارث گذاشته است و او برای انجام مراحل قانونی لازم است به آنجا سفر کند. وی به همراه همسرش به آفریقا می رود، ولی با دیدن خانه ای مخروبه شوکه می شود. در این بین او با سوما انگل خواهر ناتنی خود که دختر سیاه پوست ماهیگیری است مواجه می شود. هانا که در طول مدت عمرش تنها بوده و حال از وجود خواهری باخبر شده بسیار خوشحال می شود اما...

«نقطه رهایی»

فیلم تلویزیونی «نقطه رهایی» به کارگردانی مهدی گلستانه، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی جلیل فرجاد، مهدی میامی و غزاله جزایری آمده است: سید احمد دلدار از جانبازان دوران دفاع مقدس و همچنین از پیشكسوتان عرصه فوتبال و مربیگری در خوزستان و آبادان است. وی مربیگری تیم شهر آبادان به نام تیم كانون را بر عهده دارد. در حالی كه او با كمبود شدید منابع مالی و امكانات روبرو است، ‌برخی از مخالفانش به سركردگی فردی به نام عزت، شروع به جوسازی علیه او می كنند. قصد عزت و همدستانش، ‌از صحنه به در كردن دلدار و در دست گرفتن كنترل تیم كانون است. به همین دلیل از هر راه ممكن سعی دارند در كار دلدار و تیم كانون شكست ایجاد كنند...

«قاصدک»

فیلم سینمایی «قاصدک» به کارگردانی توماس گیلو، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ژرار دو پاردیو آمده است: ژرژ و ژیزل زن و شوهری ساکن یکی از روستاهای فرانسه هستند که از داشتن فرزند محرومند و به تنهایی زندگی می کنند. آنها با توجه به وضع نه چندان خوبشان از لحاظ مالی و نداشتن فرزند، هر از گاهی سرپرستی برخی از کودکان را به عهده می گیرند که از قرار معلوم یکی از آنها بچه ای مسلمان و الجزایری تبار به نام مسعود است. به خاطر آنکه ملیت این پسر بچه برای ژرژ مشخص نشده ژیزل تصمیم می گیرد برای او نام میشل را انتخاب کند، اما پسر بچه که به اسم خود علاقه‌مند است...

«سوء تفاهم»

فیلم سینمایی «سوء تفاهم» به کارگردانی روبرت مالنفانت، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی پائولا تریکی، آل ساپیِ نزا و توماس کالابرو آمده است: تری مرد جوانی است که همراه با زن و پسرش زندگی خود را می گذراند و در یک شرکت طراحی داخلی ساختمان مشغول به کار است. لیزا همسر او به دلیل رفتار تری و قرارهای کاری شبانه اش در رستوران با زنی به نام هوستون به او مشکوک شده و از تری بابت کارش توضیح می خواهد. تری به او توضیح می دهد که خانم هوستون به علت مشغله زیاد در طول ساعات کاری، از شرکت خواسته تا نهایت همکاری را با او حتی در ساعات و محیط خارج اداری داشته باشند و او نیز که نماینده شرکت است مجبور است به دیدن او برود و این تنها یک سوء تفاهم است. لیزا که حرف‌های تری را باور نکرده با مردی به نام ایتان وودز که یک وکیل خصوصی است تماس می گیرد و از او می‌خواهد تا همسرش را زیر نظر داشته باشد. ایتان از پیدا کردن رمز ورود کامپیوتر شخصی تری و تعقیب کردن او شروع می کند ولی پنهانی در همه جای خانه او دوربین گذاشته تا آنها را تحت نظر بگیرد و...

شبکه سه سیما

«دژ پلاتین»

فیلم سینمایی «دژ پلاتین» به کارگردانی کی شی اوه تومو، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۹:۴۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی کازوناری نینو میا و اتسوشی تویوکاوا آمده است: دولت ژاپن لایحه ای را تصویب می کند که به موجب آن از تمام شهروندان نمونه DNA گرفته شود و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود. این کار برای شناسایی بهتر هویت در مواقع مورد لزوم مثل شناسایی قاتلان و مجرمان بعد از ارتکاب به جرم است. در یک مورد قتل DNA قاتل با DNA آفریننده این سیستم تشخیص هویت مطابقت دارد. یک افسر پلیس ژاپن که مسئول رسیدگی به پرونده قتل است به تعقیب او می پردازد و...

«تجارت سیاه»

فیلم سینمایی «تجارت سیاه» به کارگردانی کاترین وین فیلد، روز جمعه ۲۲ آبان ماه ۱۲ بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی مایکل پرس برانت، سبا ماباراک و پرنیلا اگوست آمده است: همیلتون یکی از ماموران با سابقه و ارشد سرویس اطلاعاتی سوئد است که درباره خرید و فروش قاچاق سلاح های پیشرفته سوئدی تحقیق می کند. او متوجه می شود که امریکا توسط یک شرکت امنیتی خصوصی قصد دارد تا با همکاری شرکت ساخت سلاح های پیشرفته سوئدی در بین کشورهای منطقه شاخ افریقا؛ جنگی به راه بیاندازد تا بدین وسیله منافع خود را تضمین کنند...

«امید رهایی»

فیلم سینمایی «امید رهایی» به کارگردانی مدهور بندرکار، روز جمعه ۲۲ آبان ماه ۰۹:۴۵ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی نیل نیتین ماکش، مانوج باجپایی و آریا بابار خواهیم دید: پراگ مانوهر دیکشیت یک کارمند موفق است که به تازگی ترفیع گرفته و قرار است به زودی با مانسی زندگی شاد و خوشبختی را آغاز کنند. پراگ اکنون با کشاو راتورد، به طور مشترک در خانه ای زندگی می کنند. کشاو مرد بی نظمی است که مرتب از وسایل شخصی پراگ استفاده می کند. یک روز که آنها در حال رفتن به سر کار هستند، پلیس جلوی ماشین پراگ را می گیرد و...

«غریبه ها»

فیلم تلویزیونی «غریبه ها» به کارگردانی یزدان فتوحی، روز جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۹:۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: رضا و سارا زن و شوهری هستند که به دلیل مشکلات زندگی قصد جدایی دارند، برای تکمیل مدارک راهی مشهد می شوند. در طی این سفر مسافرانی به طور ناخواسته با آن ها همراه می‌شوند...

جمشید مشایخی، کیهان ملکی، شبنم قلی خانی، گلاره عباسی، الیزابت امینی، کوروش معصومی و صدف احمدی در فیلم تلویزیونی «غریبه ها» نقش آفرینی کرده اند.

شبکه چهار سیما

«جنگجو»

فیلم سینمایی «جنگجو» به کارگردانی عاصف کاپادیا، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

داستان فیلم با بازی عارف خان از این قرار است که مردی جنگجو که از ظلم و ستم ارباب که دستور کشتار بی‌گناهان و زنان و کودکان را می دهد به ستوه آمده و تصمیم به جدایی از او می گیرد و همین امر سبب خشم ارباب شده و دستور به دستگیری و قتل مرد جنگجو می دهد و حتی تنها فرزند او را هم به قتل می رساند ولی جنگجو به کمک تعدادی از دوستانش به جنگ با نیروهای مزدور ارباب می رود و در نهایت در یک جنگ دشوار به پیروزی می رسند.

شبکه پنج سیما

«سفر كارول»

انیمیشن «سفر كارول» به کارگردانی امانوئل یوریب، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با نقش آفرینی كلارا لاگ، ژان جوزه بالستا و آلوارو دی لانا آمده است: دختر نوجوانی به همراه مادرش از آمریكا به سرزمین مادری اش اسپانیا می رود. مادر رو به مرگ است اما دخترك چیزی نمی‌داند و پدر هم درگیر جنگ است. در دهكده با بچه ها دوست می شود. بعد از مرگ مادرش به خانه خاله اش فرستاده می شود اما نمی تواند دوام بیاورد و نزد پدر بازمی گردد. در آخر پدر از جنگ فرار می‌كند تا پیش دخترش بیاید اما شوهر خاله اش او را شناسایی می كند و موقع فرار به همراه یكی از پسرهای دهكده به او تیر اندازی می كند، پسر كشته شده و پدر دخترك زندانی می شود.

«امی و غازهای وحشی»

فیلم سینمایی «امی و غازهای وحشی» به کارگردانی كارول بالارد، جمعه ۱۵ آبان ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه فیلم با بازی جف دنیلز، آنا پاكوئین و داتا دی لنی آمده است: داستان زندگی یك دختر بچه و پدرش در كاناداست. امی دختری است كه در اثر یك تصادف مادرش را از دست می دهد. پدر و مادرش قبلا از هم جدا شده بودند بنابراین امی نزد پدرش می رود و در منزل او كه در دل یك منطقه جنگلی است زندگی می كند. امی ابتدا احساس خوبی ندارد ولی یك روز كه كارگرها مشغول قطع درختان بوده و لانه غازها را خراب كرده بودند امی تخم این پرنده ها را پیدا كرده و به خانه می برد. غازها یكی یكی از تخم بیرون می آیند و به امی انس می‌گیرند وقتی غازها بزرگ می شوند پدر امی كه به پرواز علاقه دارد هواپیمای كوچكی می سازد یكی برای خودش و دیگری را برای امی و به اتفاق هم غازها را به سمت جنوب می برند. مردم در طی مسیر از دیدن آنها خوشحال می شوند و نهایتا آنها به جنوب می رسند.

«رستگاری در شائوشنگ»

فیلم سینمایی «رستگاری در شائوشنگ» به کارگردانی فرانک دارابونت، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج روی آنتن می رود.

داستان فیلم با بازی تیم رابینز، مورگان فریمن و باب گانتون از این قرار است که: یک بانکدار به نام اندی دفرسن اشتباهاً به جرم قتل همسرش به حبس ابد در زندان ایالتی شائوشنگ محکوم می شود. او در زندان با فضایی پر خشونت و رشوه خواری مواجه می شود. در این خلال با زندانی سابقه داری به نام رد که به کار قاچاق کالا از بیرون به داخل زندان مشغول است، طرح دوستی می ریزد و به کمک او...

شبکه شما

«عبور از تاریکی»

فیلم تلویزیونی «عبور از تاریکی» به کارگردانی عبدالرضا صادقی جهان، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۳ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم از این قرار است که: اولین سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است و نصیر، نوجوان با هوش و محصل دورۀ ابتدایی که پدر و مادر خود را از دست داده به دلیل مشکلات زیاد و مخالفت پدر بزرگ فقیرش قادر به ادامه تحصیل نیست. در این اثنا فردی روحانی به نام شیخ محمود که به تازگی به روستا آمده وظیفۀ امامت جماعت مسجد روستا را برعهده گرفته با نصیر آشنا شده و مقدمات ادامه تحصیل او را فراهم می آورد و با همیاری کمیته امام خمینی(ره) این امر محقق می شود. اکنون سی سال از آن دوران گذشته و نصیر مهندس صاحب تخصص در تکنولوژی ساخت دستگاه های پیشرفته در زمینه تولید انرژی برق شده است. مدیر کارخانه از نصیر می خواهد که او به دلیل تحریم ها و فشارها ی خارجی مسئولیت راه اندازی دستگاه ها را برعهده گیرد اما نصیر نمی پذیرد و...

«جاودانگی»

فیلم تلویزیونی «جاودانگی» به کارگردانی محسن توکلی، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی ابوالفضل پورعرب، عنایت بخشی، جمشید صفری و فاطمه نمازی از این قرار است: رسول در زندان و در هراس از اجرای حکم قصاص است. مدتی قبل او حین کشتی‎ای غیر رسمی دوست و حریفش جواد را بر زمین زده و باعث مرگ او شده است اصغر برادر جواد خواهان قصاص رسول است. حاج ولی بزرگ و معتمد محل به دنبال گرفتن رضایت از اولیای دم است اما جعفر نمی پذیرد و از آنجا که معصومه دختر حاج ولی عقد کرده‎ جعفر است این مساله رابطه‎ آن ها را دچار خدشه می سازد. حاج ولی از رایزنی با دادستانی و ضمانتی معتبر حکم شرکت رسول را در کشتی چوخه می گیرد، اما رسول تمایلی به این کار ندارد مادر رسول در ملاقات با پسر و در واگویه‎ای عاطفی او را برای گرفتن کشتی ترغیب می‎کند. از طرفی جعفر عصبانی از این موضوع جهیزیه‎ معصومه را پس می فرستد و این مساله ضربه‎ای روحی به معصومه می زند و...

شبکه پویا

«سه راهزن»

انیمیشن «سه راهزن» به کارگردانی هایو فریتاگ، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکـه پویا پخش خواهد شد.

در این انیمینش خواهیم دید: دختر بچۀ کوچکی به نام تیفانی که پدر و مادر خود را از دست داده، در یک یتیم‌خانه زندگی می‌کند. صاحب یتیم‌خانه یک عجوزۀ زشت و بدجنس است. او از یتیم‌ها کار می‌کشد و آنها را وادار به جمع کردن چغندر می‌کند. تیفانی از آنجا فرار کرده و در میان راه با سه راهزن برخورد می‌کند. راهزن‌ها جلوی کالسکۀ او را می‌گیرند و وقتی می‌فهمند که او تنها یک دختر بچه است و همراه با خود طلا ندارد او را رها می‌کنند. اما دخترک اصرار می‌کند و به دروغ خود را دختر ماهاراجۀ هندی می‌نامد و به وعدۀ طلا همراه آنها می‌رود. راهزن‌ها برای مهاراجه، نامۀ تهدیدآمیز می‌نویسند و طلب طلا می‌کنند، غافل از اینکه...

«لیپیچ کفاش کوچولو»

انیمیشن «لیپیچ کفاش کوچولو» به کارگردانی میلان بلازیکوف، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۱ از شبکه پویا پخش می شود.

در این انیمیشن آمده است: لیپیچ کوچولو موش کفاشی است که به کارش علاقۀ خاصی دارد و برای اینکه کفاش خوبی شود بسیار تلاش می‌کند. اما استاد او موشی بی‌انصاف و سنگدل است و مرتب او را تنبیه می‌کند. شبی لیپیچ تصمیم می‌گیرد آنجا را ترک کند، او چکمه‌هایی را که خودش درست کرده می‌پوشد و عهد می‌کند هر زمان که چکمه‌ها خراب شدند برگردد. او موشی مهربان است و دوست دارد به همه کمک کند...

شبکه نمایش

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «شرلوک ـ سگ های بسکرویل»، «اشغالگر»، «پابان راه»، «شرلوک ـ سقوط رایخن باخ» و «آتشفشان دانته» پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰:۳۰ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «دل‌های هندوستانی»، «شرلوک ـ سقوط رایخن باخ»، «به خاطر سوگند»، «شرلوک ـ نعشکش خالی» و «پرواز بر فراز جهنم» جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰:۳۰ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.