حراج یاقوت لرستان به دلیل نبود صنایع تبدیلی/هرکیلو تنها ۲۵۰تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر پنجشنبه در جلسه طرح مشارکت مردمی برای راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها با اشاره به اینکه روستاها بخشی از نظام اجتماعی کشور بوده که عناصر آن همگی مولد هستند اظهار داشت: اگر به دنبال بهسازی و تقویت امکانات روستاییان هستیم باید آن ها را محور تولید قرار داد.

وی بر لزوم توجه به اشتغال و درآمد روستاییان تاکید کرد و بیان داشت: میزان تولیدات کشاورزی لرستان در همه زیربخش ها حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده که قابلیت رساندن آن به سه میلیون تن هم در این استان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: حدود ۶۰ درصد از تولیدات کشاورزی لرستان نیاز به فرآوری دارند.

غضنفری افزود: به دلیل کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان در سیلاب اخیر کوهدشت حدود ۱۲ هزار تن از انار تولیدی این شهرستان با کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان برای تهیه رب انار به دیگر استان ها فروخته شد در حالیکه چنین صنایع تبدیلی در استان وجود داشت بهتر می توانستیم مشکل کشاورزان را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در بسته های حمایتی برای اخذ تسهیلات محدودیت های وجود دارد ادامه داد: حدود ۳۴ هزار نفر بهره بردار لرستانی در قالب اتحادیه ها و تعاونی های روستایی فعالیت می کنند اما هنگامیکه می خواهند وارد زنجیره تولید شوند با مشاهده شروطی که برای اخذ تسهیلات لازم است کنار کشیده و استقبال آن ها کم می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ایجاد زیرساخت های لازم برای استفاده از منابع طبیعی و تسهیل گرایی برای افزایش بهره وری از سرمایه های تسهیلاتی تاکید کرد و گفت: تمام بضاعت یک روستایی مسکن وی است لذا وقتی برای اخذ تسهیلات ورود پیدا می کنند با سد محکم بانکی مواجه می شوند.

غضنفری با اشاره به اینکه از سال گذشته تا کنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی تسهیلات تزریق شده است عنوان کرد: سیستم بانکی باید بدانند جزیی از زنجیره تحول اقتصادی بوده لذا باید پای کار آمده و با مردم همکاری کنند.