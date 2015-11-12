به گزارش خبرنگار مهر، محسن رفیق‌دوست اولین وزیر سپاه جمهوری اسلامی ایران، امروز از غرفه مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار این رسانه اظهار داشت: دولت آنقدر که شعار اعتدال می‌داد، پایبند عملی به اعتدال نیست.

رفیقدوست عدم پذیرش انتقاد را یکی از مصادیق عدم پایبندی به اعتدال دانست، ادامه داد: چرا دولت تا وقتی کسی انتقاد می‌کند، فحش می‌دهد؛ خب جواب بدهید. اگر دولت معتدل است باید در مقابل انتقاد پاسخگو باشد.

وی در مورد آرایش انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، اظهار داشت: اطلاع آنچنانی از این موضوعات ندارم، اما آنچه می‌بینم و به نظر من به عنوان یک پیرمرد انقلاب مهم است، این است که آقای روحانی در شعار اعتدال بایستد و بهترین مجلس برای آینده کشور، مجلسی معتدل است. نه بدین معنا که نمایندگان مجلس آینده از طیف دولت باشند، بلکه بدین معنا که از کارهای خوب دولت حمایت کنند. ملت فدای جنگ‌های زرگری میان دولت و مجلس هستند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: من با افراط مخالف هستم زیرا افراطیون هیچ‌گاه حرف حساب نمی‌زنند؛ نه امام افراط‌گرا بود و نه مقام معظم رهبری افراط‌گراست.

وی گفت: در طول هشت سال گذشته که کارم مخالفت با دولت احمدی‌نژاد بود، معتقد بودم اصلاح‌طلبان دو دسته هستند؛ اصلاح‌طلبان ولایتی و اصلاح‌طلبان برانداز. اصلاح‌طلبان ولایتی در اداره کشور مشی‌شان با اصولگرایان فرق می‌کند اما در اصل انقلاب دعوایی ندارند.

رفیق‌دوست اظهار داشت: به نظر من آقایان زنگنه، آخوندی، جهانگیری، عارف و حجتی که در کابینه آقای روحانی حضور دارند مصداق اصلاح‌طلبان ولایتی هستند.

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: این افراد مطیع ولایت هستند اما در اردوگاه اصلاح‌طلبان تعریف شده‌اند. به نظر من اعتدالیون اصلاح‌طلب و اصولگرا با هم تفاوت چندانی ندارند و ائتلاف آنها اشکالی ندارد.

رفیق‌دوست با تاکید بر اینکه دولت بر شعار اعتدال پابرجا نیست، گفت: انتقادات زیادی به عملکرد دولت وارد است.

وی ادامه داد: دولت قول داده بود اقتصاد را به مردم بسپارد، اما این کار را نکرد و همچنان خودش متصدی است.

رفیق دوست تصریح کرد: تنها اقدامی که کشور را از دشمنان خارجی و مشکلات داخلی نجات می‌دهد، تولید است. دولت باید موانع تولید را از جلوی پای مردم بردارد. مردم گرفتار دولت هستند، دولت با این بدنه چند میلیونی نمی‌تواند به مردم خدمت کند.