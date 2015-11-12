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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱

دیدار مدیران عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی با معاون اوقاف شیعه عراق

دیدار مدیران عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی با معاون اوقاف شیعه عراق

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور به همراه سایر مدیران اتحادیه‌های استان‌ها، ۲۱ آبان‌ماه با حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودی، معاون سازمان اوقاف شیعه عراق در بغداد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: اعضای هیئت مدیره این اتحادیه به همراه سایر مدیران عامل اتحادیه‌ها، صبح امروز، ۲۱ آبان‌ماه با حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودی، معاون سازمان اوقاف شیعه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی با اشاره به اینکه طی این جلسه بر تعامل و هکاری فی مابین تأکید شد، گفت: توفیقات قرآنی جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شد و قرار شد طی تعاملاتی این توفیقات انتقال داده شود به‌ویژه تجارب قرآنی در بخش مردمی و اتحادیه به گونه‌ای منتقل شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کوشش تصریح کرد: مقرر شد طی دعوتی که از سوی اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور از اوقاف عراق به ایران انجام می‌گیرد، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و تعامل و همکاری‌های لازم در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف در فعالیت‌های قرآنی هر دو کشور انجام گیرد.

وی تأکید کرد: طی این جلسه نیز آنها اذعان داشتند که جمهوری اسلامی در تربتی نیروهای قرآنی، قاریان و حافظان نقش ویژه‌ای داشته است و این تجارب باید به کشور برادر و شیعه عراق منتقل شود.

کد مطلب 2965443

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