دیدار مدیران عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی با معاون اوقاف شیعه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: اعضای هیئت مدیره این اتحادیه به همراه سایر مدیران عامل اتحادیه‌ها، صبح امروز، ۲۱ آبان‌ماه با حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودی، معاون سازمان اوقاف شیعه عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی با اشاره به اینکه طی این جلسه بر تعامل و هکاری فی مابین تأکید شد، گفت: توفیقات قرآنی جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شد و قرار شد طی تعاملاتی این توفیقات انتقال داده شود به‌ویژه تجارب قرآنی در بخش مردمی و اتحادیه به گونه‌ای منتقل شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کوشش تصریح کرد: مقرر شد طی دعوتی که از سوی اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور از اوقاف عراق به ایران انجام می‌گیرد، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و تعامل و همکاری‌های لازم در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف در فعالیت‌های قرآنی هر دو کشور انجام گیرد.

وی تأکید کرد: طی این جلسه نیز آنها اذعان داشتند که جمهوری اسلامی در تربتی نیروهای قرآنی، قاریان و حافظان نقش ویژه‌ای داشته است و این تجارب باید به کشور برادر و شیعه عراق منتقل شود.