به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته تبریز نیز با حضور خیل عظیمی از مردم ولایت مدار تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر اقامه شد.

آیت الله سیدمحمد تقی آل هاشم در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به توهین یکی از برنامه های شبکه دو سیما به مردم آذری زبان کشورمان اظهار داشت: صدا و سیما باید بیش از پیش دقت کند و به تولید برنامه ها نظارت کافی داشته باشد.

وی با بیان اینکه توهین به اقوام ایرانی قابل قبول نیست، ادامه داد: توهین این برنامه تلویزیونی باعث واکنش مردم همیشه درصحنه، غیور و هوشیار آذربایجان شد و این توهین قلب ها را جریحه دار کرد.

امام جمعه موقت تبریز با تاکید بر اینکه این گونه برنامه های توهین آمیز و تفرقه انگیز را محکوم می کنیم، افزود: مسئولان امر باید بیش از پیش دقت کنند و بر برنامه نظارت داشته باشند تا هرگز شاهد تکرار چنین توهین هایی به هیچ یک از اقوام ایران نباشیم.

دشمنان نظام به فکر سوء استفاده از این موضوع بودند

آیت الله آل هاشم سپس با اشاره به برنامه های شبکه های ماهواره ای برای سوء استفاده از این برنامه شبکه دو گفت: دشمنان نظام به فکر سوء استفاده از این موضوع بودند ولی مردم غیور و بابصیرت آذربایجان با هوشیاری پاسخ محکمی به دشمنانی که به دنبال سواستفاده از این ماجرا بودند را دادند.

وی با بیان اینکه برخی از عوامل بیگانه می خواستند از این موضوع سوء استفاده کنند و به نظام و انقلاب ضربه بزنند، افزود: آنها در شبکه های خودشان به پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) توهین کردند که مردم ولایی آذربایجان این اقدام زشت و ناجوانمردانه را محکوم کردند و به آن واکنش نشان دادند.

وی سپس ادامه داد: توهین شبکه‌ ماهواره ‌ای معاند به بهانه موضوع برنامه شبکه دوم سیما به پیامبر اسلام(ص)، حضرت فاطمه(س) و ائمه اطهار غیرقابل گذشت و بخشش است.

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به اینکه مردم آذربایجان ولایتمدار و عاشق اهل بیت(ع) هستند، ابراز داشت: مردم آذربایجان با هوشیاری و پایبندی به قانون جواب دشمنان را دادند و در برابر توهین شبکه ماهواره ای نشان دادند که این مردم عاشق اهل بیت هرگز از اهل بیت(ع) و ولایت فقیه جدا نمی‌شوند.

باید جلوی نفوذ دشمنان قسم خورده نظام را به کشور گرفت

آیت الله آل هاشم با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال نفوذ به ایران اسلامی است، گفت: باید جلوی نفوذ دشمنان قسم خورده نظام را به کشور گرفت و همه در این خصوص مسئول هستند.

وی با بیان اینکه هوشیاری مردم و هدایت های مقام معظم رهبری باعث شکست دشمن در پروژه نفوذ می شود، افزود: موقعیت هم اکنون کشور حساس و مهم است چراکه آمریکا بعد از مذاکرات هسته ای به دنبال نفوذ به کشور است.

امام جمعه موقت تبریز درخصوص جزئیات نفوذ آمریکایی ها به کشورمان گفت: آنها به دنبال نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند و می خواهند عقاید جوانان مسلمان کشورمان را منحرف کنند و در ابعاد دیگر اقتصادی و سیاسی نیز به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند.