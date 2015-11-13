به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود دینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، اظهار داشت: مسلمانان کشورهای اسلامی هرروز به دست مستکبران و گروه‌های تروریستی به خاک و خون کشیده می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با تبعید اسرای کربلا به شام، خاندان پیامبر اکرم(ص) سخت‌ترین زخم‌زبان‌ها را متحمل شدند، افزود: وصیت و توصیه‌های پیامبر(ص) در خصوص حفظ حرمت و احترام خاندان ایشان توسط یزیدیان زمان عملی نشده بلکه ایشان مورد توهین نیز قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام دینی به مشکلات بیماران کلیوی و دیابتی نیز اشاره کرد، گفت: پزشکان با مشارکت خیرین در رفع مشکلات دارویی و هزینه‌های درمانی بیماران خاص تلاش کرده و بیماران را در جهت مقابله با بیماری‌های مختلف به تحرک جسمی و ورزش تشویق کنند.

خطیب جمعه اهر اضافه کرد: هر برنامه‌ای که از صداوسیما پخش می‌شود باید زیر ذره‌بین قرار گیرد تا این‌گونه که به آذری زبانان توهین شد تکرار نشود.

شبکه های خارجی می خواستند از جریان توهین برنامه شبکه دو سوءاستفاده کنند

وی بابیان اینکه برخورد سازمان صداوسیما با مسببان اصلی توهین به مردم آذربایجان برکناری برخی از عوامل برنامه فیتیله بوده است، تصریح کرد: مردم غیور و انقلابی آذربایجان نباید کاری انجام دهند که دشمنان از آن سوءاستفاده کنند همان‌طور که شبکه‌های خارجی از هر موضوعی برای ضربه زدن به ایران بهره‌برداری می‌کنند.

حجت الاسلام دینی ضمن اشاره به اینکه تجمع‌های غیرقانونی نه‌تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه برای پیشبرد اهداف تجزیه‌طلبان کمک می‌کند، افزود: مردم آذری‌زبان با جدا کردن راه خود از دشمنان اجازه مداخله را به دشمنان ندهند.

امام‌جمعه موقت اهر در پایان خاطرنشان کرد: توهین و اهانت بی‌شرمانه شبکه‌های خارجی به اهل‌بیت(ع) بوی تفرقه‌افکنی می‌دهد که باعث جریحه‌دار کردن دل بسیاری از مردم شده است.

مسئولان صدا و سیما سعی کنند برای همیشه در اقدامات ناموزون را تخته کنند

امام جمعه بناب نیز در خطبه های نماز جمعه بناب گفت: امروز این کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، وحدت، همدلی و همزبانی نیازمند است و نباید با طرح برخی مسائل موجب فراهم نمودن اختلافات در جامعه شویم.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ضمن محکوم کردن اقدام اخیر صدا و سیما در توهین به ترک زبانان کشورمان اظهار کرد: کاری که مسئولان تازه کار، ناپخته و کم تجربه صدا و سیما به راه انداختند، کوتاهی در انجام وظیفه آنها را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم این کوتاهی به‌صورت منطقی جبران شود و اگر چنین نباشد ما خودمان عکس العملی نشان خواهیم داد و ادامه مسئله را خودمان پیگیری خواهیم کرد.

خطیب جمعه شهرستان بناب همچنین با تأکید بر اینکه از مسئولان محترم نظام و صدا و سیما می خواهیم برای همیشه در چنین اقداماتی را تخته کنند، بیان کرد: مسئولان نظام نباید بهانه به دست نااهلان و نامحرمان بدهند.

حجت الاسلام باقری بنابی خاطرنشان کرد: امروز نظام و کشور ما در برابر دشمنان بسیار خطرناکی قرار گرفته که تمام نگاه ما باید بیشتر به این جبهه باشد و طرح چنین مسائلی در چنین موقعیتی و بروز هرگونه تنش به سود دشمن و به ضرر ملت است و شرایط ایجاب می کند که حرکات و رفتارهای ما به نوعی باشد که به همدلی و همزبانی آسیی نرساند.

وی سپس با اشاره به اثرات قیام امام حسین(ع) در تاریخ گفت: امروز بعد از گذشت هزار و چند سال از قیام آن حضرت و واقعه عاشورا می بینیم که اسلام با این قیام آبیاری می شود و تحرکات موجود در بحرین، یمن، سوریه، غزه، لبنان و عراق نشأت گرفته از تفکر عاشوراست.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با آمریکا تصریح کرد: دشمنی با انقلاب و ایران در درون دولتمردان بزرگ آمریکا موج می زند و لحظه ای از ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی درنگ نمی کنند.

مذاکره با آمریکا یعنی قبول کردن سروری آنها در کشور

وی سپس تصریح کرد: مذاکره با آمریکا یعنی قبول سروری آنها در کشور.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با اشاره به اینکه تمام تلاش آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای نفوذ به داخل کشور بود که با هوشیاری و صلابت مقام معظم رهبری راه نفوذ را برای آمریکایی ها قفل کردند.

حجت الاسلام باقری بنابی با تاکید بر اینکه در شرایط و موقعیت کنونی نفوذ آمریکا به داخل این کشور صد در صد مهلک است، گفت: در چنین شرایطی هر قدر آمریکایی ها به ما نزدیک شوند، همان قدر به ما آسیب خواهند زد.

وی در ادامه خطبه ها خطاب به جناح های سیاسی حاکم در کشور هشدار داد: جناح های سیاسی که به جان همدیگر افتاده اید و دنبال مچ گیری از همدیگر هستید، مراقب باشید هدف آمریکا جز سرنگونی نظام چیز دیگری نیست.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: لذا ما بعد از امام راحل(ره) خیلی باید قدردان و شکرگزار رهبری باشیم. همه ما مدیون رهبر معظم انقلاب هستیم و اگر عنایت و رهنمودهای حکیمانه این بزرگوار و ابتکارات سرداران نظام و همچنین تلاشهای سربازان گمنام امام زمان(عج) نبود، امروز اثری از بغداد و کربلا نبود.

امام جمعه بناب تصریح کرد: اگر صلابت و رهنمودهای حکیمانه رهبری و هشدارهای ایشان و در سایه وی سرداران و سربازان گمنام امام زمان(عج) نبود، معلوم نبود کدام پیامدها گریبانگیر این کشور شده بود.

وی ضمن تمجید از موضع گیری صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب در جریان مذاکرات که اظهار کردند «مذاکره ایران با آمریکا تنها و تنها در موضوع هسته ای است و بس و هرگونه مذاکره پیرامون مسائل دیگر ممنوع»، تأکید کرد: ایشان به مسئولان نظام هشدار دادند که به هیچ وجه اجازه ورود آمریکایی ها به حریم امنیتی و دفاعی کشور را ندهند.

حجت الاسلام باقری بنابی در خاتمه سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به مساجد گفت: مسجد پایگاه مسلمانان و پشتوانه اهل ایمان است و همانگونه که امام راحل(ره) فرمودند «از توپ و تانک دشمن نترسید، از خالی شدن مساجد بترسید»، لذا مردم از هرگونه وقف کردن به احداث و نگهداری مسجد غفلت نکنند.

خطیب جمعه شهرستان بناب همچنین به زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی(ع) را دارند، اظهار کرد: حتماً از طریق مجاری قانونی به این سفر عزیمت کنید، زیرا کشوری که هر لحظه آبستن حادثه است عزیمت به آن به‌طور غیرقانونی صحیح نیست و حتماً زائران عزیز به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

ضرورت حفظ وحدت ملی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

امام جمعه شهرستان آذرشهر نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان آذرشهر ضمن محکوم کردن توهین برنامه فیتیله به آذری ها و با تقدیر و تشکر از بیانیه به موقع آیت الله مجتهد شبستری و نمایندگان مجلس در محکوم کردن این امر یادآور شد: ان شاءالله با نظارت بیشتر مسئولان شاهد تکرار اینطور مسائل نباشیم.

حجت الاسلام محمود نورپور با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی متذکر شد: همه باید متوجه باشیم که در آستانه انتخابات برحفظ تحکیم وحدت و اتحاد و برادری بیش از پیش بیفزاییم و همه باهم از ترک و لر و بلوچ گرفته تا عرب و فارس و ... برادری خویش را ثابت کنیم.

وی افزود: همه ما مسلمان و برادر هستیم، نباید در این میان عده ای سودجو از این اتفاق ها به نفع خود سوءاستفاده کنند.

حجت الاسلام نورپور یادآور شد: اراذل و اوباش و لیدرها و دشمنان ضدانقلاب خارج نشین بدانند آذربایجان جانباز و قهرمان پیرو مکتب اهل بیت(ع) و ولایت بوده و خواهد بود و با تقدیم هزاران شهید و جانیاز آزاده و همیشه ولایی و انقلابی خود را ثابت کرده اند و فرد فرد جوانان آذری زبان خود را سرباز و مطیع ولایت می دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان اشاره کرد و از تلاشگران در عرصه علم تقدیر و تشکر کرد و گفت: مسئولان دانشگاه ها باید به دغدغه های مقام معظم رهبری توجه کنند و اجازه ندهند فضای دانشگاه دالان خلوت دگراندیشان و نامحرمان شود و باید فضا برای دانشجویان متدین و انقلابی آماده و مهیا باشد.

امام جمعه آذرشهر افزود: همه باید مواظب باشند که دشمن درصدد ضربه زدن به انقلاب و کشور عزیزمان است.

خطیب نماز جمعه آذرشهر در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی برگسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه که زیربنای محکم برای تقویت بنیه فکری و اعتقادی ویژه جوانان است، گفت: مردم کشورمان نباید وقت خود را به بیهودگی سپری کنند و باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در جامعه و خانواده ترویج دهند.