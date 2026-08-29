به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح پروژه ورزشی زمین چمن مصنوعی فوتبال «شهید فرزاد سلیمانیان» ظهر شنبه با حضور کرکه‌آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام محمدی امام جمعه نهاوند، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان، بیرانوند فرماندار نهاوند و جمعی از جامعه ورزش این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم با اشاره به مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: این زمین چمن در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع احداث شده و عملیات بازسازی و تکمیل آن از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته بود.

علی حقیقی افزود: برای اجرای این پروژه ورزشی در مجموع ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع استانی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت هزینه شده است.

وی با تشریح امکانات این مجموعه گفت: زمین چمن مصنوعی شهید سلیمانیان مجهز به زمین فوتبال بزرگ، رختکن و سرویس‌های بهداشتی است که با بهره‌برداری از آن فضای استاندارد و مناسبی برای فعالیت‌های ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان شهرستان نهاوند فراهم شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان تصریح کرد: تکمیل این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان و افزایش دسترسی ورزشکاران به فضاهای ورزشی انجام شده است.