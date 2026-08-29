به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مرتضی چشان معاون خدمات مالی یک شرکت تامین سرمایه در تبیین ماهیت این ابزار مالی توضیح داد: گواهی صرفهجویی انرژی، اوراق بهاداری قابل معامله است که بهموجب آن، ناشر متعهد میشود مقدار معینی از یک حامل انرژی مشخص را در سررسیدی مقرر در آینده به دارنده آن تحویل دهد؛ تعهدی که از محل صرفهجویی محققشده یا برنامهریزیشده انرژی طی یک دورهی زمانی معین ناشی میشود.
چشان افزود: این ابزار در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در بورس انرژی ایران قابل عرضه و داد و ستد است.
او با اشاره به سابقه جهانی این نوع ابزار مالی گفت: این ساختار، معادلهای شناختهشدهای در بازارهای مالی و انرژی دنیا دارد و در ادبیات بینالمللی، عمدتاً با عنوان «گواهی سفید» یا White Certificate و در برخی منابع با عناوین Energy Efficiency Certificate یا Energy Savings Certificate شناخته میشود و نکته محوری در این سازوکار آن است که صرفهجویی انرژی را از هدفی صرفاً زیستمحیطی، به دارایی مالی قابل تامین مالی از بازار سرمایه تبدیل میکند.
چشان با اشاره به پروژه موضوع انتشار این اوراق، تاکید کرد: ناشر این اوراق و مجری طرح در فاز نخست، دستگاه های کولر گازی پنجرهای فرسوده را در استان هرمزگان با کولرهای اسپلیت بهینه جایگزین میکند و اوراق سلف گواهی صرفه جویی برق (اوج) برای تامین مالی بخشی از این طرح از محل صرفهجویی برقی که در آینده از محل این طرح حاصل خواهد شد، منتشر شده است.
این معاون خدمات مالی، تعویض رایگان کولرهای پرمصرف و فرسوده بخش خانگی و صنعتی ، کاهش مصرف انرژی و به تبع آن پوشش بخش وسیع تری از نیاز مصرفی با همان ظرفیت تولید برق در کشور، تامین مالی شرکت مجری طرح، رونق معاملات برق در بورس انرژی و تامین کسری برق مصرف کنندگان عمده از جمله شرکتهای تولیدی را به عنوان مزایای این ابزار مالی برشمرد.
او با اشاره به اهمیت این طرح و این نوع اوراق گفت: نکته مهم آن است که کاهش مصرف، عمدتاً در ساعاتی از سال رخ میدهد که شبکه برق بیشترین کمبود را دارد، به همین دلیل، جایگزینی کولرهای فرسوده از منظر اقتصادی، در مقایسه با هزینه احداث ظرفیت تولید جدید برای پاسخگویی به همان ساعات اوج، بسیار مقرونبهصرفه است.
چشان با اشاره به حمایت سازمان بورس، ساتبا و سایر نهادهای ذیصلاح از این ابزار مالی، گفت: توسعه ابزارهای نوین مالی از این دست، به کاهش مصرف و در نتیجه، کاهش هزینههای تولید انرژی در شبکه تولید و توزیع منجر خواهد شد و با استفاده از منابع مالی فراهمشده در مسیر نوسازی زیرساختها و تجهیزات تولید انرژی، میتوان انتظار داشت که در آیندهای نزدیک، شاهد کاهش چشمگیر کمبود و قطعی برق و سایر حاملهای انرژی باشیم.
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