۸۰ هزار نفر تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش آرمان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۵ ساله انجمن حمایت از بیماران کلیوی در کشور به توسعه فعالیت‌های این انجمن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر انجمن حمایت از بیماران کلیوی بیش از ۱۷۰ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور دارد.

وی ادامه داد: با توجه به روندی که شروع بیماری‌های دیابت و فشارخون در کشور ما دارد طی پنج سال آینده تعداد بیماران کلیوی حاد در کشور دو برابر خواهد شد یعنی سالانه ۲۰ درصد به آمار فعلی این بیماران افزوده می‌شود.

آرمان بابیان اینکه خوشبختانه از حدود ۲۰ سال قبل تا به امروز هیچ بیماری برای پیوند کلیه به خارج از کشور نرفته است، افزود: این موفقیت در راستای تلاش‌های مشترک انجمن بیماران کلیوی، وزارت بهداشت، جامعه پزشکی و پرستاری و دست‌اندرکاران در این زمینه است.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران بابیان اینکه بزرگ‌ترین اتفاق در پیوند کلیه در ایران، تحقق پیوند کلیه از مرگ مغزی بود و مردم ایثارگر ایران اسلامی بودند که پیش‌قدم شدند و به‌سرعت به این اقدام انسان دوستانه پاسخ مثبت دادند گفت: در حال حاضر نیمی از پیوندهای کلیه در کشور از طریق مرگ مغزی در حال انجام بوده و نیمی دیگر از طریق زنده به زنده است.

آرمان ادامه داد: مدل ایرانی پیوند کلیه یکی از مهم‌ترین مدل‌های پیوند در دنیا به‌خصوص در غرب قلمداد شده و آن الگویی بوده که از مدل ایرانی پیوند کلیه برداشت‌شده است.

وی افزود: امروز به‌واسطه مرگ حدود ۱۶۰ هزار بیمار در فهرست پیوند کلیه در اروپا و آمریکا به‌طور قطع بسیاری از مجامع پزشکی اروپایی و آمریکایی به‌واسطه مخالفت با پیوند زنده با شدیدترین انتقادها روبه‌رو شده‌اند به همین خاطر مرگ این افراد باعث شده که نگاه دنیا به پیوند زنده از زنده معطوف شود.

معاون ارتباطات و بین‌الملل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران بابیان اینکه متأسفانه ۷۰ درصد علت ازکارافتادن کلیه در کشور مربوط به دیابت و فشارخون است، افزود: به رغم به اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که از طریق رسانه‌ها، انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام می‌شود، همچنان توجه مردم به موضوع پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج به‌خصوص بیماری کلیوی ضعیف است.

آرمان با یادآوری اینکه حدود ۳۵ سال پیش پیوند کلیه را از یک برادر و خواهر شروع کردیم، افزود: اهدای کلیه از یک فرد به همسر خود سرآغازی برای پیوند از غیر فامیل بود که امروز ایران در دنیا تقریباً جزو اولین کشورها است که بیشترین تعداد را درزمینه پیوند غیر فامیل انجام داد.

وی ادامه داد: قدم بزرگ دیگری که برداشتیم و امروز می‌توانیم در این حوزه در سطح دنیا ادعا داشته باشیم اهدای کلیه با لاپاراسکوپی بود که چون اهداکنندگان کلیه افراد ایثارگر هستند ما لاپاراسکوپی را که در آن زمان کار سختی بود به خدمت گرفتیم. پیوند اطفال هم داشتیم که بیش از ۱۵۰۰ مورد انجام‌شده است.

معاون ارتباطات و بین‌الملل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران افزود: تعداد بیماران کلیوی نسبت به سایر بیماران زیاد است بنابراین پیوند کلیه در رأس همه پیوندها قرار دارد. هزینه پیوند کلیه یک‌چهارم دیالیز است به همین خاطر این موضوع در حال رواج در اکثر کشورهای دنیا است.