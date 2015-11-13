امیدوار به رفع مشکلات سوریه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ابرکوه در خطبه این هفته نمازجمعه با اشاره به برگزاری نشست دوم حل بحران سوریه اظهار داشت: پیروزی های پی در پی سوریه، به زودی انزوای کامل کشورهای عربستان و آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عنوان کرد: پیروزی‌های اخیر سوریه اثر مستقیمی در اجلاس دوم دارد و به امید خدا در اجلاس فردا، دولت‌های مرتجع منطقه به سرکردگی حکومت پوسیده پادشاهی عربستان سعودی، که هنوز تلاش دارد اسد را مجبور به استعفا کند، ناکام خواهد کرد.

حسینی بیان کرد: تیم دیپلمات ایرانی با هوشیاری و قاطعیت در اجلاس فردا حضور خواهند یافت و فضای مذاکرات ژنو را با لطف و عنایت خداوند متعال به نفع مردم سوریه دگرگون خوهند کرد.

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به بحث‌های مربوط به کشور یمن نیز اظهار داشت: در یمن مقاومت و پایمردی مردم صبور این کشور، پاسخگویی به متجاوزان سعودی و به هلاکت رساندن ده‌ها نظامی متجاوز در مناطق مختلف، موشک باران مواضع نظامیان سعودی در عربستان و نیز پیروزی‌های سوریه بر تروریست‌ها موجب شد که بان‌کی‌مون به طور رسمی خواستار همکاری عربستان در پایان دادن به بحران یمن و سوریه شود.

دشمن در صدد اغواگری است/ در زمینه ارتباط با آمریکا نگاه‌ها به سمت رهبری باشد

امام جمعه مهریز نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه مهریز، نفوذ دشمنان را موضوعی بسیار جدی دانست و بر لزوم دشمن شناسی مردم و مسئولان تاکید کرد.

حجت الاسلام علی برهان خاطرنشان کرد: امروز دشمن می خواهد خود را برای ملت ایران مثبت جلوه دهد بنابراین اغواگری می کند اما مردم باید با بصیرت و دشمن شناسی مراقب دسیسه های دشمنان باشند.

وی با بیان اینکه در زمینه ارتباط با آمریکا باید گوش به فرمان رهبری باشیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره در بحران ها نشان دادند که با تدبیر، قاطع و شجاعانه تصمیم می گیرند و بصیرت ایشان، راهگشای همه مشکلات کشور است.

برهان تصریح کرد: در زمینه ارتباط با آمریکا نیز باید حول محور مقام معظم رهبری به وحدت برسیم به دشمنان اجازه نفوذ ندهیم.