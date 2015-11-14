طرح شناسایی و ردیابی تولید گوشت مرغ در استان سمنان آغاز شد

محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای طرح درج کد رهگیری گوشت مرغ در استان سمنان افزود: شعار سال۲۰۱۵ سازمان بهداشت جهانی «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» اعلام شده است و در این راستا اداره کل دامپزشکی استان تدابیر خاصی را برای سلامت ایمنی غذا از مزرعه تا سفره پیش بینی کرده است.

وی یکی از حلقه‌های شعار مزرعه تا سفره را کنترل و رصد کردن گوشت تولیدی از مزرعه تا سفره عنوان کرد و گفت: سازمان دامپزشکی با استقرار سامانه الکترونیکی ۳۰۰۰۸۹۰۳، وضعیت مرغ مصرفی را ردیابی می کند.

وی اعلام کرد: مصرف کنندگان میتوانند با ارسال کد ردیابی درج شده بر روی بسته بندی گوشت مرغ کامل، به سامانه ۳۰۰۰۸۹۰۳ مشخصات مرغ را از مزرعه پرورش‌یافته شهرستان و تاریخ حمل را شناسایی کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در خاتمه افزود: تا پایان آبان ماه سال جاری نیز طرح نشانه گذاری و ردیابی در واحدهای بسته بندی مستقل گوشت مرغ در استان اجرایی می شود.