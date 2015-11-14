ایران درکنار مردم لبنان ایستاده تا مبارزه با ترور را تعمیق بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت رشید لبنان

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از جانب ملت ایران حادثه تروریستی اخیر بیروت را به شما مردم صبور و عزیز و خانواده‌های داغدار و دولت لبنان تسلیت می‌گویم.

اکنون که تروریسم بر قلب ملت‌های جهان وحشت می‌افکند و مردم بیگناه را به خاک و خون می‌کشد، تمام جهانیان وظیفه دارند با این خطر شوم و فراگیر مبارزه کنند. ملت بزرگ ایران در کنار شما ایستاده تا مبارزه با ترور و افراط‌گری را تعمیق بخشد.

از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان، شفای عاجل مجروحان و سربلندی و بهروزی ملت لبنان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران