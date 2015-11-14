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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳

روحانی:

ایران درکنار مردم لبنان ایستاده تا مبارزه با ترور را تعمیق بخشد

ایران درکنار مردم لبنان ایستاده تا مبارزه با ترور را تعمیق بخشد

رییس جمهور در پیامی، با تسلیت حادثه تروریستی اخیر بیروت به مردم، خانواده‌های داغدار و دولت لبنان، گفت: ملت بزرگ ایران در کنار شما ایستاده تا مبارزه با ترور و افراط‌گری را تعمیق بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت رشید لبنان

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از جانب ملت ایران حادثه تروریستی اخیر بیروت را به شما مردم صبور و عزیز و خانواده‌های داغدار و دولت لبنان تسلیت می‌گویم.

اکنون که تروریسم بر قلب ملت‌های جهان وحشت می‌افکند و مردم بیگناه را به خاک و خون می‌کشد، تمام جهانیان وظیفه دارند با این خطر شوم و فراگیر مبارزه کنند. ملت بزرگ ایران در کنار شما ایستاده تا مبارزه با ترور و افراط‌گری را تعمیق بخشد.

از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان، شفای عاجل مجروحان و سربلندی و بهروزی ملت لبنان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2966444

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