ایران درکنار مردم لبنان ایستاده تا مبارزه با ترور را تعمیق بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت رشید لبنان
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
از جانب ملت ایران حادثه تروریستی اخیر بیروت را به شما مردم صبور و عزیز و خانوادههای داغدار و دولت لبنان تسلیت میگویم.
اکنون که تروریسم بر قلب ملتهای جهان وحشت میافکند و مردم بیگناه را به خاک و خون میکشد، تمام جهانیان وظیفه دارند با این خطر شوم و فراگیر مبارزه کنند. ملت بزرگ ایران در کنار شما ایستاده تا مبارزه با ترور و افراطگری را تعمیق بخشد.
از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان، شفای عاجل مجروحان و سربلندی و بهروزی ملت لبنان را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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