فتنه افکنان در فتنه انگیزی میان لبنان و فلسطین موفق نخواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جبهه آزادیبخش فلسطین انفجارهای تروریستی بیروت در منطقه برج البراجنه در جنوب بیروت را محکوم کرد. «صلاح الیوسف» عضو دفتر سیاسی جبهه آزادیبخش فلسطین در این رابطه اظهار داشت: انفجارهای بیروت دل ملت فلسطین را همچون ملت لبنان به درد آورد.

وی خواستار پرهیز از تفرقه و اتحاد در برابر جنایات گروه های تروریستی شد گروه هایی که تمامی شهروندان لبنانی را هدف قرار داده است. الیوسف در ادامه خواستار از بین بردن فتنه ای شد که دشمنان لبنان سعی دارند از طریق آن امنیت و ثبات این کشور را برهم بزنند.

عضو دفتر سیاسی جبهه آزادیبخش فلسطین با بیان این مطلب افزود: هر گونه حمله به لبنان به مثابه حمله به ملت و قضیه فلسطین است اما فتنه افکنان هرگز در فتنه انگیزی میان ملت های لبنان و فلسطین موفق نخواهند شد.

گفتنی است در انفجارهای پنجشنبه هفته گذشته در برج‌ البراجنه ضاحیه بیش از ۴۰ تن شهید شدند. سید حسن نصرالله در سخنان شب گذشته خود گفت: چندین دهه است که تلاش هایی برای معرفی کردن فلسطینیان به عنوان دشمنان عرب ها صورت می گیرد و حملات تروریستی حومه جنوبی بیروت نیز در این چارچوب رخ داد. نمی توان فلسطینیان را مسئول جنایاتی دانست که افراد در مناطق مختلف انجام می دهند، اما مردم فلسطین باید در ممانعت از تبدیل شدن اردوگاه ها به پایگاه و کانون تحرکات تروریست ها کمک کنند.